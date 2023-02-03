Burhaniye’ de genel değerlendirme toplantısı

Burhaniye ilçesinde, Kaymakam İlyas Memiş başkanlığında kurum amirleri, oda başkanları ve muhtarların katılımıyla ilçe genel değerlendirme toplantısı yapıldı. Kaymakamlık salonunda gerçekleştirilen toplantıda 2022 yılında yapılan kamu hizmetlerinin değerlendirilmesi ve 2023 yılı yatırım plan ve hedefleriyle ilgili konular görüşüldü.

Toplantıda, Kaymakam İlyas Memiş, ilçe de yapılan kamu hizmetleri ile yapılacak olan yatırımlarla ilgili bilgi paylaştı. Kurum amirlerinin kurumlar ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi sunmasının ardından muhtarların talep ve sorunları görüşüldü. Toplantıya, Kaymakam İlyas Memiş, Belediye Başkanı Y. Murat Yazgan, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal, Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, TCSG-905 Bot Komutanı Berkan Başaran, İlçe Yazı İşleri Müdür V. Mustafa Yetim, Mal Müdürü Mustafa Ak, Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Evren Akgöl, İlçe Sağlık Müdür V. Refik Budan, Vergi Dairesi Müdürü Fadime Yurtçu, Tarım ve Orman Müdürü Muhsin Pala, Tapu Müdürü Muhammet Aytekin, Nüfus Müdürü Erdem Acar, SGK Merkez Müdürü Nihat Gül, İlçe Gençlik ve Spor Müdür V. Fethi Bilge, SYDV Müdürü Özlem Salgın, Milli Eğitim Şube Müdürü Rasim Girgin, Edremit Milli Emlak Müdürü Mustafa İribaş, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Bayram, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Aysel, Ziraat Odası Başkanı Ali Karaaslan, Uedaş Burhaniye Şefi Mehmet Yener Ener ve Muhtarlar katıldı.