BUBFA’ da 6. Kariyer Günleri Etkinliği gerçekleştirildi

Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nde Mezun İstihdam Ofisi koordinatörlüğünde “Kariyer Günleri” konulu bir etkinlik gerçekleştirildi.Balıkesir Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Mezun İstihdam Ofisi koordinatörlüğünde turizm sektörünün üst sınıf zincir grupları konaklama işletmelerinin müdürleri ile çevrimiçi “Kariyer Günleri”etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikğe Fakülte Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Solunoğlu, Mezun İstihdam Ofisi ve Kariyer Gelişim Merkezi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Dülgaroğlu, diğer akademisyenler ve öğrenciler yoğun katılım sağladılar. Etkinlikte öğrencilere işletmelerin sağladığı olanaklar ve stajyer alımı konusu hakkında bilgiler verildi. Ayrıca iş başvurusu yapmak isteyen öğrenciler için gerekli iletişim bilgileri paylaşıldı. Turizm sektörü ve iş olanaklarıyla ilgili soru-cevap bölümüyle beraber etkinlik sona erdi. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, gerçekleştirilen bu etkinliğe yönelik “Gönül isterdi ki bu etkinlik yüz yüze olsun. Maalesef şartlar el vermediği için çevrimiçi olarak yapmak zorunda kaldık. Buradan deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara ise sabırlar diliyorum. BUBFA Mezun İstihdam Ofisi koordinatörlüğünde gerçekleştirilen“ şampiyonlar ligi” olarak nitelendirdiğimiz işletmeler ve yöneticileriyle gerçekleştirilen bu etkinliğin öğrencilerimize faydalı bir etkinlik olduğunu düşünüyorum. Bu gibi öğrencilerimize faydalı olan etkinliklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.