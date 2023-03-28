Son Dakika
BİGEP izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı
BALIKESİR’İN HAVRAN İLÇESİNDE 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2.DÖNEM BİGEP İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI KAYMAKAM ENVER ÖZDERİN BAŞKANLIĞINDA HAVRAN ANADOLU LİSESİ KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
BALIKESİR 28.03.2023, 15:28
Balıkesir’in Havran ilçesinde 2022-2023 Eğitim-öğretim yılı 2.dönem BİGEP İzleme ve Değerlendirme toplantısı Kaymakam Enver Özderin başkanlığında Havran Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını Kaymakam Enver Özderin’ in yaptığı toplantıda, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak öncülüğünde Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde devam eden Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) dahilinde dönem sonuna kadar olan süreçte yapılması gereken iş ve işlemler ele alındı.
Toplantıya İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Sayın Fesih Vural, okul-kurum müdürleri, müdür yardımcıları ve müdür yetkili öğretmenler katıldı.