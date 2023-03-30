BAÜN’de deprem sonrası gönüllü çalışan personele teşekkür belgesi

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) tarafından deprem afeti sonrası gönüllü çalışmalara katılan personel ve öğrenciler için Teşekkür Belgesi Takdim Programı ile Akademik Teşvik Ödül Takdim Programı gerçekleştirildi. BAÜN Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Şehit Fethi Sekin Salonunda gerçekleştirilen programa, BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversite üst yönetimi, senato üyeleri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını, BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu gerçekleştirdi. Aralarında BAÜN öğrencileri, mezunları ve personel yakınlarının da yer aldığı, depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için taziye temennileriyle sözlerine başlayan Rektör Oğurlu, üniversite olarak ilk günden itibaren bölgedeki çalışmalara katkı sağlama gayreti içerisinde olunduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu; “Bölgede bizzat görev alanlar arasında; doktorlarımız, sağlık personelimiz, konuyla teknik çalışmalar yürüten akademisyenlerimiz, yardım ve diğer lojistik çalışmalara katılan personelimiz oldu. Balıkesir’de olup bölgeye yönelik ayni yardım çalışmaları içerisinde aktif çalışmalar yürüten birimlerimiz ve personelimiz de oldu. Ayrıca şehrimizde konuk olarak yer alan depremzede vatandaşlarımıza yönelik; psikososyal destek çalışmaları, eğitim çalışmaları ve sosyal programlar gerçekleştiren öğrencilerimiz ve personelimiz oldu. Personelimize bir kez daha bu vesileyle teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Üniversite Vakfımız çatısı altında, depremden etkilenen öğrencilerimize yönelik başlattığımız burs bağışı kampanyasına destek olan hayırseverlerimize de huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu: “Marifet iltifata tabidir”

Akademik Teşvik Ödül Takdim programı ile ilgili olarak görüşlerini paylaşarak, akademisyenlerin en büyük motivasyon kaynakları arasında, çalışmalarının hak ettiği değeri görmesinin yer aldığına değinen Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, yönetim olarak ‘Marifet iltifata tabidir’ ilkesini benimsediklerini söyledi. Akademik Teşvik Ödül Takdim Programında ödül alan akademisyenleri tebrik eden Rektör Oğurlu; “Akademisyenlerimizden beklentilerimiz, yapacakları nitelikli çalışmalarla Balıkesir Üniversitesinin akademik itibarını, ulusal ve uluslararası alanda üst basamaklara taşınmasına destek olmalarıdır” dedi.

Düzenlenen program, BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, üniversite üst yönetimi ve senato üyeleri tarafından, deprem afeti sonrası gönüllü çalışmalara katılan personel ve öğrencilere Teşekkür Belgesi verilmesi ve 2022 yılının akademik teşvik puan sıralamasında kurumlarında ilk üç sırada yer alan akademisyenlere plaket verilmesinin ardından sona erdi.