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Başkan Mesut Ergin eşi Canan Ergin’le birlikte oyunu kullandı

BAŞKAN MESUT ERGİN EŞİ CANAN ERGİN'LE BİRLİKTE OYUNU KULLANDI

BALIKESİR 28.05.2023, 15:32
Başkan Mesut Ergin eşi Canan Ergin’le birlikte oyunu kullandı

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, oy kullanma saatinin başlamasıyla birlikte Sarımsaklı Mecit Ataklı Ortaokulu’nda eşi Canan Ergin ile birlikte oyunu kullandı.

Başkan Ergin; “Ülkemizin geleceği için, eşim Canan Ergin ile birlikte oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. ” mesajı verdi.

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