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Başkan Mesut Ergin eşi Canan Ergin’le birlikte oyunu kullandı
BAŞKAN MESUT ERGİN EŞİ CANAN ERGİN'LE BİRLİKTE OYUNU KULLANDI
BALIKESİR 28.05.2023, 15:32
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, oy kullanma saatinin başlamasıyla birlikte Sarımsaklı Mecit Ataklı Ortaokulu’nda eşi Canan Ergin ile birlikte oyunu kullandı.
Başkan Ergin; “Ülkemizin geleceği için, eşim Canan Ergin ile birlikte oyumuzu kullanarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. ” mesajı verdi.