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Bandırma-İstanbul feribot seferleri iptal edildi
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenen Bandırma-İstanbul feribot seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
BALIKESİR 04.02.2023, 20:56
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde düzenlenen Bandırma-İstanbul feribot seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
istanbul Deniz Otobüsleri işletmesine ait sefer düzenlenen 05.02.2023 tarihli Bandırma-Kadıköy arasında yapılması planlanan 08:30 feribot seferleri hava muhalefeti sebebiyle iptal edildi.