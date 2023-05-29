Balya’da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

Balıkesir’in Balya ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında şarampole uçan araçta 3 kişi yaralandı.

Balya ilçesinden Müstecap yolunun 5.km’de meydana gelen tek yönlü trafik kazasında 10 H 6368 plakalı araç hız nedeni ile şarampole uçtu. Şarampole uçan araç ağaçlara takılarak, daha büyük bir kazaya dönüşmeden ağaçlar durdurdu. Araçta bulunan aynı aileden E. Çakır, S.Çakır ve İ.Çakır isimli vatandaşılar Balya İtfaiyesine bağlı ekiplerin müdahalesi sonrası araçtan yaralı olarak çıkartılarak, 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Jandarma trafik kazası hakkında soruşturmaya başladı.