Balıkesirli öğretmenler özel öğrenciler için Malatya’ya yola çıktı

Milli Eğitim Bakanlığının deprem bölgesindeki özel çocukların eğitim hayatına devam edebilmesi için başlattığı “Özel Eğitim Destek Çadırı” uygulamasını yürütmek amacıyla Balıkesir’den 4 özel eğitim öğretmeni yola çıktı.

“Özel Eğitim Destek Çadırı” uygulaması ile fiziksel ve zihinsel engelleri bulunan özel çocuklar kendileri için kurulan çadırlarda birebir eğitim alıyor. Depremden önce özel eğitim okullarına giden özel çocuklar depremle şiddetli bir psikolojik sarsıntı geçirmeleri sebebiyle süreci sağlıklı atlatabilmeleri için destekleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan gönüllü 4 özel eğitim öğretmeninden oluşan ekip, Malatya ili Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde bulunan özel çocukların eğitimlerine destek olmak ve afetin izlerini çocukların kalbinden silebilmek için psikolojik destek çalışmaları yürütmek amacıyla yola çıktı.