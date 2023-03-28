Balıkesirli genç ilçesinin tanıtımı için seferber oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Turizm ve Otel İşletmeciliği mezunu Doğukan Yaprakkıran, ilçenin tanıtımı için seferber oldu. 28 yaşındaki gencin internet sayfasında hazırladığı tanıtım videoları büyük ilgi görüyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü bitiren Doğukan Yaprakkıran, ilçenin tanınırlığını artırmak için seferber oldu. Yaprakkıran’ın hazırladığı videolardan biri sosyal medya hesaplarında 1.7 milyon diğeri de 1.5 milyon izlenme rakamına ulaştı. Yaprakkıran’a Furkan Karademir de yardımcı oluyor. Çekimlerini telefonla yapan Yaprakkıran, dar imkanlarla ilçenin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Doğukan Yaprakkıran, “Biz aslında çekimlerimizi telefon kamerası ile yapıyoruz. Şöyle söyleyebilirim. Size daha iyi imkanlar da yayın yapmayı gerçekten istiyorum. Çünkü potansiyelimiz var. Genç bir ekibiz. Burhaniye’ye daha fazla katkılar sağlamak istiyoruz. Amacımız, gerçekten Burhaniye’ye faydalı çalışmalarda bulunmak. Sokak röportajları yapıyorum. İnstagramdaki sayfamızda çok iyi etkileşimler aldık. Bir videomuz 1.7 milyon izlendi. Diğer videomuz 1.5 milyon izlenme aldı. Aslında biz Burhaniye’nin tanıtımında da büyük bir rol oynuyoruz. Biliyorsunuz ki şu anda sosyal medya herkesin kullandığı bir platform. Tanıtımda da çok ön plana çıkıyor. Bu yüzden inşallah, daha da fazla katkılar sağlamaya çalışacağız. Sokak röportajları yapıyoruz. Bunun yanı sıra takımımızın yanında oluyoruz. Futbol olsun, basketbol olsun gençleri spora teşvik etmeye çalışıyoruz. Bizler gibi bazı gençler var. Onlara da mikrofon uzatıyoruz. Yani, Burhaniye’nin tanıtımı ve güzelliklerini göstermeye çalışıyoruz. Şu anda Burhaniye Haberler sayfası olarak İnstagramda yaklaşık 19 bin takipçimiz var. Bunların yüzde 90’ı bu çevrede diyebilirim. Youtube de 232 abonemiz var. Youtube de biraz desteklerinizi gösterebilirsek çok memnun oluruz. Bunun yanı sıra Tiktokda da varız. Twitter da varız. Hatta, Twitter da mavi tık aldık. Yani güzel çalışmalar yaptığımızı düşünüyorum şahsen. İnşallah, devamı gelecek. Burhaniye’nin tanıtımına katkı sağlayacağımıza inanıyorum. Güzel geri dönüşler alıyoruz. Güzel yorumlar alıyoruz. Bunları duymak bizim gibi gençleri çok mutlu ediyor. İnşallah, her şey Burhaniye için çok daha güzel olacak” diye konuştu.