Balıkesir’e şiddetli rüzgar ve fırtına uyası

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Balıkesir’de bugünden başlayarak çarşamba gününe kadar sürecek şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkat uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Balıkesir’de şiddetli rüzgar ve fırtına uyası yapıldı. Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. " Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın Balıkesir İl genelinde bu akşam saatlerinden itibaren güney yönlerinden zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) ve kısa süreli fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Salı günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi ile beklenen fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yapıldı.