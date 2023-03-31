Balıkesir’den Şubat ayında 90 milyon dolar ihracat yapıldı

Balıkesir’den Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 20,8 artarak 90 milyon dolar 800 bin dolar; ithalat yüzde 36,9 artarak 75 milyon 900 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) alınan bilgiye göre; Türkiye’de ihracat 2023 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalarak 18 milyar 635 milyon dolar, ithalat yüzde 10,1 artarak 30 milyar 714 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.