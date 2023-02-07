Balıkesirli vatandaşlar deprem bölgesine gönül köprüsü kurdu. Vatandaşların belediyeye ulaştırdığı yardım malzemelerini taşıyan toplam 16 tır ve onlarca teknik malzeme deprem bölgesinin çeşitli noktalarına ulaşmak üzere.

Balıkesirli Vatandaşlar Balıkesir’den deprem bölgesine gönül köprüsü kurdu. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölge için seferberlik ilan edildi. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın koordinasyonu sağladığı Osmaniye İli’ne Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından öncü olarak Köpekli Yıldız Arama Kurtarma Birliği, 39 araç, 79 personel gönderilmesinin ardından ek birliklerle beraber yeni sayılar 162 personele 78 araca çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi temin ettiği ve vatandaşların belediyeye ulaştırdığı acil yardım malzemeleri toplama noktalarından tırlara yüklenerek yola çıktı. Son olarak Salı sabaha karşı gönüllü kurtarma ekibini taşıyan 3 otobüs ve 16’ncı tır tonlarca malzeme ile deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Giden malzemeler:

10 Takım Hilti, 2 Takım Hidrolik Ayrıcı Kesici Takım, 14 Adet Jenaratör, 2 Adet Işık Kulesi, 1 Adet Trafo, 1 adet 30 Metre; 2 adet 50 metre Makaralı Kablo, 5 adet Demir Kesme Makası, 5 adet Balyoz, 5 adet Kazma, 10 adet Avuç İçi Taşlama, 500 adet Taşlama Taşı, 14 adet BASKİ Aracı (1 adet Tır-Lobet, 2 adet 5,5 Ton Ekskavatör, 6 adet Kazıcı Yükleyici, 4 adet Paletli Uzun Bom Eks. İlave olarak bölgeye gönderildi.