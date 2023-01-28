Balıkesir’de 24 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen ve Havran ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 24 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 12 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve 17 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 24 adet kartuş ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.