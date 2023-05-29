Ayvalık’ta ilk kurşunun 104. yıl dönümü

172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya’nın Ayvalık’ta ilk kurşun atışının 104. yıl dönümü anısına Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk koyma töreni ardından Alibey (Cunda) Adası’nda Ali Çetinkaya büstüne çiçek bırakıldı.

Törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Garnizon Komutanı Personel Albay Mustafa Bulut, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Furkan Demirbaş, protokol üyeleri, sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada; ”Milli Mücadelenin ilk kurşununun, 28 Mayıs 1919 günü Ayvalık’ta karaya çıkan işgalci Yunan kuvvetlerine karşı, Yarbay Ali Çetinkaya komutasındaki 172.Alay tarafından atıldığı bir tarihi gerçektir. Bu ilk direnişte Üsteğmen Fahri Bey ile üç neferimiz şehit oldular, onları da saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Ayvalık’ta bu ilk kurşun atılırken Gazi Mustafa Kemal Paşa daha Kurtuluş Savaşı’nı başlatmamıştı, kongreler yoluyla halkı örgütleme faaliyetine daha girişmemişti, daha ufukta milli mücadeleyi yürütecek olan istiklal ordusu cephelerde görünmemişti, Türkiye Büyük Millet Meclisi daha kurulmamıştı. Atatürk 19 Mayıs günü Samsun’a çıkmış, ilk meşaleyi yakmış, örgütleniyordu. Bu yüzden Ayvalık’ta atılan bu ilk milli mücadele kurşununun önemi, anlamı ve onuru çok büyüktür. Ayvalık bu şanlı sayfada, ismini altın harflerle tarihimize kazımıştır. Bunun gururunu yaşıyoruz, yüreğimizde taşıyoruz. 29 Mayıs 1919’da 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya tarafından atılan ilk kurşun bir ulusa umut olmuştur, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki bu direnç, bu vatan sevgisi, bu milli birlik şuuru bulunduğumuz toprakların onurudur.” dedi.