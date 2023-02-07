Ayvalık ADAK deprem bölgesine koştu

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden zarar gören vatandaşlar için Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde Ayvalık Doğal Afetler Derneği (ADAK) üyeleri deprem bölgesine koştu.

Gönen Artema Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK)ile birlikte Balıkesir AFAD’ın koordinasyonunda depremde en fazla etkilenen Hatay’daki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan ADAK’ın bu davranışı yüreklerde taht kurdu.

Ayvalık Belediye Özel Kalem Müdürü Arda Bayri de ADAK’ı Hatay’a uğurlayanlar arasında yerini aldı.

ADAK Başkanı Erdinç Tügen ve GADAK Başkanı Adnan Ülkü’nün ekip liderliğinde yola çıkan ekibin bulunduğu araç ise Konya’da karla kaplanan yollarda zorlukla ilerlediği öğrenildi.

ADAK Başkanı Erdinç Tügen tüm zorluklara rağmen bir an önce Hatay’a ulaşıp, enkaz altındaki depremzedeleri kurtarabilmek için sabırsızlandıklarını söyledi.

Başkan Tügen, 10 kentte ağır kayıplar oluşturan depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dilerken, Türk Milleti’ne de başsağlığı temennisinde bulundu.