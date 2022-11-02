Altın Karınca’da Sındırgı ödül aldı

Yürüttüğü başarılı projeler ile Sındırgı Belediyesi bu yıl da Kentsel Tasarım ve Mimari dalında "Geçmişten Geleceğe Yaşayan Tarih" projesi ile 2022 Altın Karınca ödülüne layık görüldü. 349 belediye projesinin katıldığı ödüllerde Sındırgı Belediyesi projesi 45 proje arasında yer aldı

"Üniversiteli Eller Renkli Şehirler" projesi ile 2019 yılında başlayan ödül yağmuru “Yeşil Enerji ile Kalkınan Doğal Şehir Sındırgı” projesi ile devam etti. Altın Karınca ödüllerinin bir yenisine de tarihi dokulara sahip çıkan "Geçmişten Geleceğe Tarih" projesi eklendi. Sındırgı üst üste üç ayrı kategoride ödüle layık görüldü.

Mimari özellikleri bakımından geleceğe aktarılması gereken bir proje Sındırgı Hamamı restorasyon çalışmalarını kapsayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Valiliği ile ortaklaşa yürütülen Geçmişten Geleceğe Yaşayan Tarih Tarihi Kentler Birliği ödülünden sonra Altın Karınca ödülüne de layık görüldü.

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından iyi uygulamaların ve projelerin ödüllendirildiği Altın Karınca’nın İstanbul’da düzenlenen ödül töreni ile 2022 ödülleri sahiplerini buldu. 10 farklı kategoride 49 proje ödülleriyle buluştu.

Altın Karınca 2022’de; Afet Yönetimi, Akıllı Şehir Uygulamaları, İklim Değişikliği ve Çevre Yönetimi, Kentsel Mimari ve Tasarım, Kentsel Planlama ve Altyapı, Kültür ve Sanat, Sosyal Hizmetler, Ulaşım ve Hareketlilik, Yerel Kalkınma, Yönetişim ve Katılımcılık olmak üzere toplam 10 kategoride 49 proje ekibine ödüller MBB Başkanı Tahir Büyükakın tarafından takdim edildi. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, belediye meclis üyesi Bülent Ata ve proje ekibi ile birlikte Altın Karınca ödülünü Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan’dan aldı.

Hayata geçirdikleri projelerin böylesine güzel ödüllerle taçlandırıldığını belirten Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Doğal şehir Sındırgı olarak doğaya, kültüre, tarihe değer bugün Marmara Belediyeler Birliği arasında, 349 proje içerisinde bir ödüle layık görüldü. Sındırgı’daki tarihi dokusu olan, Şerif Paşa Hamamı bugün burada ödülle taçlandırıldı. Biz tarihi, hikâyeyi ve doğal şehri kalkındırmaya büyütmeye devam ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sındırgılılara doğal şehre hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.