Altıeylül evde iftar hizmeti 8. yılında da devam ediyor

Altıeylül Belediyesi’nin 2015 yılında başlattığı "Evde İftar Hizmeti" ramazan ayında bu yıl da sürüyor.

Altıeylül Belediyesi tarafından hayata geçirilen evde iftar hizmeti bu ramazanda da devam ediyor. Evlerinden çıkamayan, kimsesiz, engelli, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine her gün 4 çeşit yemek götürülerek vatandaşların ramazan Ayı boyunca mağdur olmaması sağlanıyor. Altıeylül İlçe merkezi genelinde günlük yaklaşık 700 kişiye her gün farklı menüden oluşan iftar yemeği dağıtılıyor. Ramazan boyunca toplam 22 bin öğün iftar yemeği vatandaşların evlerine ulaştırılmış olacak. Geçtiğimiz yıllarda da bu hizmeti veren Altıeylül Belediyesi, sosyal belediye olmanın gereklerini tüm imkânlarını seferber ederek yerine getirmeye çalışıyor.

“Altıeylül’de kimse yalnız değil”

Altıeylül’de kimsenin yalnız olmadığını ve Altıeylül Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “Yaşadığımız deprem ve sel felaketlerinden dolayı bu ramazanda içimiz buruk. Tüm Milletimiz yaşanan afetlerin ardından depremzedelere kucak açtı. Bizler de kardeşlerimiz için ne gerekiyorsa yapmaya devam ediyoruz. Onları rahmet ayında da yalnız bırakmayacak ve yine onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir” bilinciyle hareket ettiklerini söyleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “On bir ayın sultanı rahmet ve bereket ayı ramazanın gelmesiyle birlikte evde iftar hizmetinden yararlanan vatandaşlarımızın gözleri yollardaydı. Bizler de yine bu ramazan daha önce yapılan hazırlıkların ardından ilk iftardan itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşlara 4 çeşit sıcak iftar yemeğimizi ulaştırmaya başladık. Günde yaklaşık 700 kişilik sıcak iftar yemeğini Algem aracılığı ile vatandaşlarımızın evlerine götürmüş oluyoruz” dedi.