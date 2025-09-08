Türk karasularının yanı sıra uluslararası sularda da faaliyet gösteren trol ve gırgır tekneleri, tüm mürettebatıyla hummalı bir çalışma yürütüyor. Saros Körfezi’nden Ege Denizi’ne açılan balıkçılar, özellikle hamsi ve sardalya avında yoğunlaşıyor.

25 yıldır balıkçılık yapan Ferhat Kaya, “Gece yarısı teknemizle açılıyoruz, gündüz saat 13 civarında limana dönüyoruz. Uluslararası sularda çalışıyoruz. Bugün 390 kasa balıkla döndük. Öncelikli olarak hamsiye yöneliyoruz. Şu an kasası yaklaşık 1.500 TL civarında, ancak aracılar olunca tezgahlarda kilosu 500 TL’ye satılıyor. Tüm emeği veren biziz,” dedi.

Balık fiyatlarının önümüzdeki aylarda bolluğa bağlı olarak düşeceğini belirten Kaya, sezonun 15 Nisan’a kadar devam edeceğini söyledi.

Deneyimli balıkçılardan Ali Şener ise sardalya ve hamsi avına çıktıklarını, ancak özellikle hamsinin bu yıl bol olduğunu ifade etti. “Her yıl balık miktarı biraz azalıyor,” diyerek doğal kaynakların giderek azaldığına dikkat çekti.

Hamdi Korkmaz ise, “Şu an balıkçılık biraz yavaş. 24 saattir denizdeyiz, masrafları ancak karşılıyoruz. Önümüzdeki 15 gün içinde balıkçılık hareketlenecek. Şimdilik vatandaş ucuz balık yiyecek, kazanan ise çoğunlukla pazarcılar oluyor,” ifadelerini kullandı.