İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bir milletvekilinin ömrünü ülkesine ve milletine adayan Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında terbiye sınırlarını aşan ifadeler kullanması, o zatın içindeki çirkinlikleri gün yüzüne çıkarmaktadır. Cumhurbaşkanımıza hakaret edenlerin ortak yönlerini Aziz Milletimiz çok iyi bilmektedir. Birileri iftira peşinde koşadursun. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Büyük ve Güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ahlak dışı ve haddini aşan sözlerin sahibi milletvekilini şiddetle kınıyorum."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden Cumhurbaşkanımıza, milletimizin hiçbir ferdi tarafından kabul edilemeyecek ifadelerle hakaret eden CHP'li milletvekili müptezeli en güçlü şekilde kınıyorum. Bulunduğun pislik çukurunda haddini de hududunu da aştın. Senin ağababaların liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın kılına zarar veremedi. Sen mi zarar vereceksin? Yanına kâr kalmayacak alçak. Sokakları doldurduğunuz çöp, çamur ve çukur ne yazık ki dillerinize de bulaştı. Ömrünü ülkesine ve milletine vakfetmiş Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret etmeyi siyaset sanan bu zihniyet milletimizin vicdanında dün olduğu gibi bugün de lanetlenmeye mahkumdur. Siyasetin dilini kirleten bu edepsiz alçaklara inat Sn. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz için eserler üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"CHP'li bir vekilin, sosyal mecralarda Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına hakaret dolu ifadeler kullanmasını kınıyorum. Siyaset salt kurum olarak değil, aynı zamanda siyasetçilerin davranış ve sözleriyle demokrasi ve hukuk devletinin de kurumsallaşmasına hizmet etmelidir. Sanırım CHP'nin normalleşmeden kastettiği şey, tek parti dönemindeki gibi antidemokratik tavırların ve ötekileştiren hakaret dilinin yeniden inşası. Bu dili kullananların Türkiye'ye, demokrasiye ve hukuk devletine vereceği zararları iyi hesap etmeleri gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki Sayın Cumhurbaşkanımız, aziz milletimizin teveccühü ile seçilerek milletten aldığı güçle 85 milyonun Cumhurbaşkanıdır."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Işıkhan, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişi karanlık izlerle dolu, katliamcı İsrail'in sözde Bakanı ile aynı çirkin dili paylaşan adını bile anmak istemediğimiz bir CHP milletvekilinin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ahlak ve haysiyetten yoksun sözlerini şiddetle kınıyorum. Kimin kiminle aynı safta olduğu gün gibi açık ortada. Bir tarafta ülkesi için durmaksızın mücadele eden milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, diğer tarafta Türkiye'nin güçlenmesine ve bu ülkenin faydasına olan her şeye karşı olan zihniyetin kırıntısı."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletin vekaletini taşımanın getirmesi gereken seviye, edep ve ahlaktan yoksun bir milletvekili Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmiş. Bu ahlaksızlık, Cumhurbaşkanımızın, Devletimizin, Milletimizin itibarını elbette zedeleyemez. Ancak bu edepsizliği yapanın seviyesizliğini gösterir. Bu edepsiz ve benzerlerini çıldırtan hakikat şudur: Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin doğrudan halk oyuyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanıdır. Ve Milletin Adamı Recep Tayyip Erdoğan, girdiği her seçimi kazanmıştır. 2014'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti Devletinin cumhurbaşkanıdır. Türk Ordusunun Başkomutanıdır. Kurduğu AK Parti 2002'den bu yana 22 yıldır kesintisiz iktidardadır. Bu ülkede söz de, karar da milletindir."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Recep Tayyip Erdoğan gibi milletin oylarıyla seçilmiş ve her seçimde bu teveccühü yinelemiş bir lidere söylenen, siyasi ahlaktan yoksun çirkinlikteki ifadeler, milletin vekili olmakla asla bağdaşmaz. Bu seviyesiz iftiralar, hem hukuk önünde hem de milletimizin nezdinde gereken cevabı mutlaka alacaktır."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bir CHP milletvekilinin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret ve iftiralar içeren açıklamaları, bu güruhun sadece siyasi nezaketten değil, ahlaki değerlerden de ne denli uzaklaştığının apaçık bir göstergesidir. Bu tür çirkin ve haysiyetsiz saldırılar, sadece Cumhurbaşkanımızı hedef almakla kalmayıp, aynı zamanda milletimizin iradesine ve devletimizin en yüksek makamına karşı duyulan saygısızlığı da gözler önüne sermektedir. Bu ithamların hesabı hukuk önünde mutlaka sorulacaktır."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımıza, bu ülkenin liderine, liderimize, siyasi ahlaktan ve devlet terbiyesinden yoksun bir şekilde dil uzatan düzeysiz şahısların bu mesnetsiz ifadeleri ayaklarımızın altındadır. Parti içi kısır çekişmelerini siyasi alana tahvil edip güya Cumhurbaşkanımızı hedef almaya çalışan bu kirli siyaset anlayışını telin ediyorum."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Zihin kirliliği diline sirayet etmiş bir siyasetçi “bozuntusu”nun seviyesiz ve terbiyesiz söylemini aynen iade ediyorum. Ülkemizin seçilmiş Cumhurbaşkanına, davamızın lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a dil uzatmak kimsenin haddine değildir."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'li bir milletvekilinin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yaptığı asılsız ve çirkin suçlamalar, sadece siyasi nezakete değil, aynı zamanda insani ve ahlaki değerlere olan uzaklığını da ortaya koymaktadır. Bu tür söylemler, Cumhurbaşkanımızı hedef almanın ötesinde, milletimizin iradesine ve devletimizin en yüce makamına karşı derin bir saygısızlık anlamına gelmektedir. Bu tür ithamların hesabı elbette hukuk çerçevesinde sorulacaktır."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullanan, cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin! Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir. Sayın Cumhurbaşkanımıza hem devletimizin başı hem davamızın lideri olarak her daim sahip çıkmak, onun hukukunu gözetmek boynumuzun borcudur! Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türden hakaretin ve kötülüğün bedeli gerek hukuk önünde gerekse de siyaseten elbette ödetilir. Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz."