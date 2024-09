Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakanlığın Söğütözü Yerleşkesi’nde “Tarım’da Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yenit Destekleme Modeli” başlıklı basın toplantısı düzenledi. Bakan Yumaklı, bitkisel üretim planlamasına ilişkin açıklamalar yaptı.



"Bitkisel üretim planlamasında suyu merkeze koyduk"

Bakan Yumaklı, “Bitkisel üretim planlamasını çalışırken neyi öne koyduk? Suyu merkeze koyduk. Çünkü tarımsal üretim planlamasının bundan sonraki dönemlerde de bizler için en önemli girdisi su. Araçlar kullandık, destekleme modelimizi değiştirdik. Çünkü yeni uygulamalara önceki destek modeliyle cevap vermemiz mümkün değildi. Verilen tarımsal kredileri üretim planlamasına odakladık. Hibe programları, sözleşmeli üretim, kayıtlılık ve tarım sayımı işlenmeyen arazilerin tarımsal üretime kazandırılması gibi konuların araçlar olarak üretim planlamasının en önemli başlıkları olarak ortaya koyduk” ifadelerini kullandı.



Bakan Yumaklı, planlama kapsamında yer alan ürünlerin buğday, arpa, dane mısır, mercimek, nohut, kuru fasulye, aspir, kanola, pamuk, soya, yağlı ayçiçeği, patates ve kuru soğan olduğunu söyledi.



Desteklenecek ürünler 15.6 milyon hektar ekili alanı kapsıyor

Bakan Yumaklı, “Neden bu stratejik ürünleri seçtik? Bu ürünler ülkemizdeki o bahsetmiş olduğum 20.2 milyon hektarın 15.6 milyon hektarında ekilen ürünler. Biz üretim planlamasının düğmesine bastığımızda yaklaşık yüzde 77’si oranında Türkiye’deki ekilebilir toprakların ekilebilir ürünleri planlamaya almış olduk” diye konuştu.



"Yüzde 13’lük hububat ürünlerinde artış ön gördük"

Yumaklı, 2027 planlama dönemi sonu bitkisel üretim hedeflerine ilişkin ise, “Hububatta 2027 planlama dönemi sonuna kadar bizler yüzde 13’lük hububat ürünlerinde artış ön gördük. Yani 35 milyon tondan 39,5 milyon tona çıkacağız. Aynı şekilde baklagillerde yüzde 17’lik bir artış öngörüyoruz. Artış planlıyor ve istiyoruz. Yine yağlı tohumlarda yüzde 22 oranında artışı sağlamış olacağız” ifadesini kullandı.



"Milli ve yerli tohumlara da ilave destek vermiş olacağız"

Yumaklı, “Su kısıtı olan bölgelerde ve havzalarda kademeli üretime dahil olan ürünlere de yine ilave destek olacak. Kamu tarafından geliştirilen milli ve yerli tohumlara da ilave destek vermiş olacağız. Ne istiyoruz? Bitkisel üretim planlamasında yer alan ürünleri üreten üreticilerimiz hangi havzada hangi ürünü ekerse nasıl bir destek alacağını bugünden itibaren önümüzdeki 3 yıl boyunca an itibariyle biliyor oldu” şeklinde konuştu.



Temel destek sayesinde mazotun yarısı gübrenin ise yüzde 25'i karşılanacak

Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bitkisel üretim destekleme modeli; temel destek, planlama desteği ve üretim geliştirme desteği olarak 3 ana başlığa indirilmiş durumda. Temel destek ne? Planlamaya dahil olan ürünlerin dışındaki ürünlere ve planlamaya dahil olup da belirlenen havzalarda üretilen ürünlere başka her hangi bir kıstas aranmaksızın o ürünler için kullanılan mazotun yarısının, gübrenin ise yüzde 25’ini vermek üzere tasarlandı. Türkiye’de üretim yapan bütün üreticiler temel desteği alacak. Sadece planlama grubundaki ürünler için bir farklılık var. Onların belirlenen havzalarda üretilmesi istiyoruz.”



"185 lira mazot ve gübre desteği verilen buğdaya 634 lira mazot ve gübre desteği verilecek"

Bitkisel üretim yeni destekleme modelinin ardından eski ile yeni karşılaştırması yapan Bakan Yumaklı,“Önceki dönemde 185 lira mazot ve gübre desteği verilen buğdaya, yeni dönemde 634 lira mazot ve gübre desteği verilecek. Bu çalışma sürecinde desteklerin sadeleştirilmesini her konuda dile getirenler desteklerin sadeleştirildiği ve mazot ile gübrenin alındığını kendilerine bilgi verildiği halde mazot ve gübrenin bir daha çiftçilere ödenmeyeceği yönünde bir tezhirat yaptılar. Bunun doğru olmadığını sizler vasıtasıyla belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



(Çiftçi eylemleri) "CHP’nin ilgili il ya da ilçe örgütleri tarafından organize edildiğini, hatta ilk dönemlerde parti flamalarının da en önde gezdiğini gördük"

Bir basın mensubunun “Son dönemde bazı çiftçi eylemleri kamuoyunun gündemine geliyor. Bu eylemlerin meşru taleplere dayandığını düşünüyor musunuz? Yoksa muhalefetin kışkırtması olarak mı yorumluyorsunuz?” sorusunu da yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şunları kaydetti:

“Buna benzer problemler ilk defa bu sene olmuyor. Bundan önceki dönemlerde farklı şekillerde olmuş. Biz her sorun olduğunda ya da oluşma potansiyeli olduğunda bütün ekibimizle orada oluyoruz zaten. Çözüm insanları sokağa davet ederek olmaz. Çözüm, soruna karşı bir çözüm önerisi getirerek olur. Biz bunlar ile alakalı ilk tespitlerimizde CHP’nin ilgili il ya da ilçe örgütleri tarafından organize edildiğini, hatta ilk dönemlerde parti flamalarının da en önde gezdiğini gördük. Şimdi de benzer şeyi yapmaya devam ediyorlar. En son Konya’da benzer bir şey oldu. Biz biliyoruz ki orada HDP’de dahil olmak üzere diğer unsurların tamamı organize bir şekilde insanları sokağa dökmeye çalışıyorlar. Bu düşünceden artık vazgeçmeleri gerekir. Önerileri varsa söylesinler, insanları sokağa dökmek hiçbir çözüme ulaştırmayacak.”