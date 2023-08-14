Adıyaman’da bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Şubat depremlerinde küçükbaş hayvanlarını kaybeden üreticilere hayvan dağıtımı yaptı. Adıyaman Belediyesi Hayvan Pazarında gerçekleşen etkinlikte, üreticilerle sohbet eden ve onların sorunlarını dinleyen Bakan İbrahim Yumaklı, küçükbaş hayvanları kendi elleriyle üreticilere teslim etti.



Burada yaptığı açıklamada, bu ay içerisinde küçükbaş hayvanların tamamının üreticilere teslim edileceğini, büyükbaş hayvan tedariklerinin tamamlandığını ve en kısa sürede onlarında teslimine başlayacaklarını vurguladı.

Yumaklı, “Üreticilerimize hayvanlarını verirken, geçmişte onların elindeki hayvanların türüne, cinsine yada ırkına bakmaksızın TİGEM’in hem verim hem de kalite açısından üst düzey hayvanlarını getirip onlara veriyoruz. Tarımsal üretimde önemli illerimizden birisi olan Adıyaman’da hayvancılığı daha da geliştirmek istiyoruz. Dağıtımlara devam ediyoruz. Yaklaşık 26 bin civarında arılı kovan telefatı da vardı, onları da bu ay itibariyle inşallah bütün hak ediş sahiplerine teslim edeceğiz. Kanatlı hayvan telefatıyla ilgili bütün hazırlıklarımız bitti. Onları da bu ay sonu itibariyle tamamlamış olacağız” dedi.