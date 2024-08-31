Sosyal medya provokatörü "Oğuzhan Atsız" (Oğuzhan Şahin), X'teki bir sohbet odasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Yerlikaya ve AK Parti seçmenini hedef alarak ağır küfürler etti.

Atsız'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı tarafından tepkiyle karşılandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da milli iradeye yapılan hakarete kayıtsız kalmadı. Sosyal medyada Oğuzhan Atsız ismini kullanan Oğuzhan Şahin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINDI!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Oğuzhan Şahin'in gözaltına alındığını duyurdu.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sosyal medya üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Aziz Milletimize ve AK Parti seçmeni milyonlarca vatandaşımıza hakaretlerde bulunan Oğuzhan (Atsız) Şahin adlı şahıs, yakalanarak gözaltına alındı." dedi.