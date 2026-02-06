Liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin dava çerçevesinde 8 Temmuz 2025’te tutuklanan Karalar, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsü’nden çıktı. Karalar’ı cezaevi önünde CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partililer, milletvekilleri ve Adana’dan gelen vatandaşlar karşıladı.

Tahliye sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Zeydan Karalar, kararın kendisi için sürpriz olmadığını belirterek, “Bu tahliye kararını bu duruşmada bekliyordum. Mahkeme heyeti çok dikkatli dinliyor. Bu iş bitmiştir, tahliye olmaz gibi görmemek lazım. Bu bir ara karardır” dedi.

Cezaevinde kalan tutuklulara da mesaj gönderen Karalar, “Burada yatan bütün arkadaşlarıma sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Onları burada bırakıp gitmek buruk bir sevinç ama hepsinin en kısa sürede özgürlüklerine kavuşacağına inanıyorum. Duruşmada ifadeleri dikkatle dinledim, adaletin yerini bulacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Karalar, kendisini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek açıklamalarını tamamladı. Açıklamanın ardından partililerle birlikte cezaevi kampüsünden ayrıldı.