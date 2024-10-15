BAKAN ŞİMŞEK'İN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Cari açık Türkiye'nin yumuşak karnı. Cari açık geçen sene mayısta çok yüksekti. Cari açık neredeyse yüzde 1'in altına indi. Bölgesel çatışmalar olmasa cari açık dengede olurdu. Bizim esas cari açıkla ilgili projeksiyonlarımız yapısal dönüşümden geçiyor. Çok önemli adımlar attık. 284 ürün belirledik. Bu ürünlere krediyle dünyadan ve Türkiye'den yatırımları çekmek istiyoruz. 8 ana başlık altında 30 ürün 2030'a kadar 30 milyar dolarlık destekle. Şu anda öncelikli olan yeşil dönüşüm. Yüksek teknolojili ürün üretimine destek sağlanacak. Bunlar kalıcı olarak cari açığı aşağıya çekecek. Cari açıkta önemli bir eşikteyiz. Bu projelerin hayat geçmesiyle birlikte cari fazlayı konuşuyor olacağız.

ENFLASYON DÜŞMEYE DEVAM EDECEK

Temel mallarda yıllık enflasyon yüzde 28'e düştü. Enflasyon düşmeye devam edecek. Hizmet enflasyonu düşmeye başladı ama dünyada katılık var. Kira artışındaki yüzde 25'lik üst limiti kaldırınca yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 120'ye yakın artış oldu. Hizmetler enflasyonu zamanla gelirler politikasına güçlü tepki verecek. Enflasyon düşmeye başladıkça önümüzdeki dönem katılığı kıracağız. Enflasyonu düşürmek. Deprem ve EYT gibi maliye politikasına sınırlayıcı unsurlar var buna rağmen enflasyonda düşüş başlamış. Enflasyonda düşüş fiyat artışının yavaşlaması demek. Bu programı uygulayacağız. Bu program sonuç veriyor. Enflasyon beklentilerinde iyileşme var. Yenilenen kira sözleşmelerinin etkisi oldu. Geçmiş enflasyon baz alınıyor. Bunlar bir yıl sonra denklemden ve bazdan çıkacak. Kira artışlarının enflasyona etkisi bir yıl sonra normalleşmiş olacak. Konut arzının artması kira enflasyonunu etkileyecek.

BÜTÇE AÇIĞI GERİLEYECEK

Zamana ihtiyaç var, sabırla politikayı uygulacağız. Bu ülkede geçen sene muazzam bir deprem olmuş. Geçen sene bütçe açığı yüzde 5.2 idi. Açığın üçte ikisi deprem harcama kaynaklı. Deprem yaralarını sarmayı biz önceliklendirdik. EYT etkisinin milli gelire oranı yüzde 2. Geriye bakmayalım önümüze bakalım. Daraltıcı bir maliye politikası uyguluyoruz.

KAMUDA ARAÇ SATIŞI BAŞLAYACAK

Kiralık araçları yüzde 15 azalttık. Yakında Özellştirme İdaresi araç satışına başlayacak. Kamu harcamalarında sapma yüzde 1'in altında olacak. Daha önce öyle bir şey yoktu. Hiçbir bakanlık kendisine tahsil edilen harcamanın üstüne çıkamayacak. Bin civarı araç özelleştirmeye devredilmişti. Zaruri araç kiralamaları dışında izin vermiyoruz.

SAVUNMA SANAYİİNE EK KAYNAK PAKETİ

Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız. Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı. Bu fon bütçenin dışında.

İSTİHDAMDAN TAVİZ VERİLMEDİ

Biz gerekirse istihdama yönelik ilave tedbir alırız. Bizim için en büyük öncelik kalıcı bir şekilde yüksek büyüme. Bunun da ön koşulu fiyat istikrarı. Biz enflasyonu düşürmeden asla rahatlamayacağız.