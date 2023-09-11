Geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program'ın 3 temel bileşenini işaret eden Bakan Mehmet Şimşek, enflasyon, döviz kuru, altın ve kredi kartları ile ilgili kararlarını açıkladı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Şu anda küresel finansal koşulların oldukça sıkışık olduğu bir dönemdeyiz. Küresel ticarette de daralma var. Küresel ekonominin görünümü eski dönemlere oranla nispeten zayıf. Türkiye gibi hikayesi olan ülkeler önümüzdeki dönemde gelişecek.

"ENFLASYONDA TEK HANE HEDEFİ ZOR AMA MÜMKÜN"

Programın 3 temel bileşeni var. Bunlardan biri dezenflasyon, yani enflasyonu tekrar makul düzeylere, tek haneye getirecek bir program. Geçiş döneminden sonra çok daha güçlü şekilde bunun sonuçlarını göreceğiz. Dezenflasyon, OVP'nin en önemli bileşeni, en önemli hedefimiz. Birincil önceliğimiz fiyat istikrarı. Enflasyonu tekrar 3 yılın sonunda, 2026'nın sonunda, hedefimiz tek haneye düşürebilmek. Zor bir süreç ama mümkün. Geçmişte başardık, tekrar başaracağız.

"EYT GİBİ KARARLARIN ETKİSİYLE BÜTÇEDE BOZULMA VAR"

Programın ikinci bileşeni mali disiplin. Önümüzdeki 3 seneye baktığımızda depremin, geçmişte aldığımız EYT gibi birtakım kararların etkisiyle bütçede bir miktar bozulma var. Fakat bizim hedefimiz aslında bütçe açığını deprem hariç yüzde 3'ün altına çekmek.

"KAZANIMLARIMIZI KALICI HALE GETİRECEK"

Üçüncü önemli bileşeni yapısal reformlar. Bir taraftan üretken alanlara yatırım yaparken bir taraftan mevcut kaynakları nasıl daha iyi kullanabileceğimize yönelik çok ciddi bir yapısal reform olacak. Bunu takvimlendirdik. Hangi reformu ne zaman yapacağımızı ortaya koyduk. Orada bence çok önemli hususlar var. Ben o konuyu çok önemsiyorum. Çünkü kazanımlarımızı gerçek anlamda kalıcı hale getirecek yapısal reformlardır.

"ENFLASYON HEDEFİMİZİ İDDİALI BULANLAR OLABİLİR"

Önce bir ekip kuruldu, gerek Merkez Bankası'ndan... Hazine'de, Merkez Bankası'nda, ilgili yerlerde güçlü bir ekip kurduk. Sonra durum değerlendirmesi yaptık. Enflasyon hedefimizi iddialı bulanlar olabilir, saygı gösteriyorum. Biz mümkün olduğunca o an itibarıyla en gerçekçi rakamları ortaya koymaya çalıştık. Enflasyonla ilgili tahmin değişiklikleri bizim resmi daha iyi anlamamızla ortaya çıktı.

Vatandaşımızı, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme gibi taahhüdümüz var. Ücret artışlarının, vergilerin enflasyona etkisi oldu. 2024 hedefi belki iddialı bulunabilir ama biz özellikle iddialı ortaya koyduk. 2024 hedefi belki iddialı bulunabilir ama biz özellikle iddialı ortaya koyduk. İddialı da olsa bu hedefleri gerçekleştireceğimize inanıyoruz.

"KUR HEDEFİMİZ YOK, HİÇ OLMADI"

Bizim bir kur hedefimiz yok, hiçbir zaman olmadı. Tahmin de olmaması lazım. Fakat varsayım yapmanız gerekiyor. O varsayım hep kurala dayalı yapıldı. Biz geçiş döneminde makro göstergeleri farklı düşünüyoruz ama tabii ki yıllık rakamlar farklı.

"ALTIN TALEBİ ZAYIFLAYACAK, İHTİYAÇ KALMAYACAK"

İç talep önümüzdeki sene yeniden dengelenecek. Kredi üzerinden parasal genişlemeyi sınırlayacağız. Bu, cari açığı aşağıya çekecek. Altın talebi de muhtemelen zayıflayacak çünkü ihtiyaç kalmayacak. Zayıf kur, yüksek enflasyon dönemi geride kalacak.

"KREDİYİ BU ALANLARDA CİDDİ ANLAMDA SINIRLAYACAĞIZ"

1 Eylül itibarıyla yıllık kredi hacmi yüzde 140 civarında artmıştı. Yani enflasyonun 2 katından fazla. Bu kadar yüksek seyreden kredi hacmiyle enflasyonu, cari açığı kontrol altına alamazsınız. 1. konutta kredilendirme konusunda değişikliğe gitmeyeceğiz. Ancak 2., 3. konut veya tatil yerlerindeki yerlere ilişkin krediyle biz bunu desteklemeyeceğiz. Krediyi bu alanlarda hem fiyatlama hem miktar olarak ciddi anlamda sınırlayacağız.