Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan Sektörel Enflasyon Beklentisi anketinin sonuçlarını değerlendirdi. Şimşek sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, enflasyon beklentilerinin piyasa katılımcıları ve reel sektörde önceki aya göre gerilemeye devam ederken hanehalkında arttığını kaydetti. Şimşek, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin yüzde 23,4 ile 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleştiğini belirtirken, reel sektör ve hanehalkı beklentilerinin geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 16 puan ve 17,5 puan azaldığını aktardı. Şimşek paylaşımını, "Kararlılıkla uyguladığımız bütüncül politikalarla kalıcı fiyat istikrarı ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz" ifadeleriyle sonlandırdı.

