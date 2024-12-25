“Enflasyon Düşüyor ve Düşmeye Devam Edecek”

Enflasyonla mücadelede önemli adımlar attıklarını belirten Şimşek, “Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek. Enflasyon hedefiyle ilgili bazı alanlarda adım atacağız. Bu süreçte bütçe açığını kontrol altına alarak ve kurda istikrar sağlayarak olumlu bir görünüm elde ettik” dedi.

2022 ve 2023 yıllarında yüksek seyreden enflasyon oranlarının 2024 yılı sonunda yüzde 44-45 seviyelerine düşeceğini öngören Şimşek, “Bu program uygulanmasaydı çok daha yüksek enflasyon oranlarıyla karşı karşıya kalabilirdik” ifadelerini kullandı.

Cari Açık ve Bütçe Disiplini Vurgusu

Şimşek, cari açığın milli gelirin yüzde 0,7-0,8 seviyelerine düştüğünü, bunun da Türkiye'nin makro finansal istikrarına önemli katkı sağladığını belirtti. Deprem sonrası bütçeden tahsis edilen 2,6 trilyon liralık kaynağa rağmen bütçe disiplininin korunduğunu ifade eden Şimşek, 2025 itibarıyla bütçe açığının daha da azaltılarak dezenflasyonu destekleyecek bir noktaya geleceğini söyledi.

Deprem ve Sosyal Konut Projeleri

Deprem bölgesinde yaraların sarılması için yapılan çalışmalara değinen Şimşek, “Bu yıl sonuna kadar 200 bin, gelecek yıl ise 250 bin konut teslimi planlanıyor. Konut arzının artırılması ve kiralardaki artış oranının aşağı çekilmesi için bütçeden ciddi kaynaklar ayrılıyor” diye konuştu.

Ekonomik Hedefler ve Uluslararası Başarılar

Türkiye’nin döviz rezervinin artık endişe kaynağı olmaktan çıktığını söyleyen Şimşek, 5 yıllık kredi risk primindeki (CDS) düşüşün borçlanma maliyetlerini azalttığını belirtti. “Bu sayede yıllık 7 milyar dolarlık faiz tasarrufu sağlanacak” dedi. Ayrıca, uluslararası reyting kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırdığına dikkat çekerek, bunun küresel çapta nadir görülen bir başarı olduğunu ifade etti.

OVP ile Güçlü Bir Gelecek

Bakan Şimşek, Orta Vadeli Program kapsamında mali disiplin, cari açık yönetimi ve yapısal dönüşümle Türkiye’nin kırılganlıklarının azaldığını ve makro finansal istikrarın tesis edildiğini vurguladı. Programın, sürdürülebilir büyüme ve adil dağılımla Türkiye ekonomisini güçlendireceğine olan inancını dile getirdi.