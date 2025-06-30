Dezenflasyon süreciyle birlikte büyümenin daha ılımlı bir seyir izlediğine dikkat çeken Bakan Şimşek, bu durumun istihdamda görece bir yavaşlama yarattığını, ancak buna rağmen işsizlik oranının düşük seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti.

“Fiyat istikrarı, kısa vadede bazı zorluklar doğursa da uzun vadeli, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümenin temelidir” diyen Şimşek, yürütülen ekonomi programının makro finansal istikrarı güçlendirdiğini ve cari açığın sürdürülebilir bir seviyeye gelmesinin dezenflasyona katkı sunduğunu ifade etti.

Hayat pahalılığına kalıcı çözüm için fiyat istikrarını esas aldıklarını vurgulayan Şimşek, “Kalıcı refah artışı için kararlılıkla politikalarımıza devam ediyoruz” mesajını verdi.