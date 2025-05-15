Bakan Şimşek, döviz tevdiat hesaplarına olan talebin ve ülke risk priminin (CDS) gerilediğini belirtirken, Merkez Bankası’nın rezerv birikimine yeniden başladığını ifade etti. Açıklamaya göre Merkez Bankası'nın brüt rezervleri sadece bir haftada 5,8 milyar dolar artış gösterdi.

Finansal göstergelerdeki iyileşmeye dikkat çeken Şimşek, küresel belirsizliklerin azalmasının ve iç talebin ılımlı seyretmesinin dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını dile getirdi.

“Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz” diyen Şimşek, ekonomik istikrarın sağlanması yolunda atılan adımların meyvesini vermeye başladığını ifade etti.

Ekonomi yönetiminin odağında, sürdürülebilir büyüme ve düşük enflasyon hedeflerinin yer aldığı görülürken, uluslararası yatırımcılar açısından da Türkiye'nin risk algısında pozitif yönde bir değişim yaşandığı dikkat çekiyor.