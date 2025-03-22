Toplantıda, Orta Vadeli Program'da (OVP) gelinen nokta ele alınırken, Bakan Şimşek, programın şoklara karşı ekonominin dayanıklılığını artırdığını ve bu sayede ekonominin güçlendiğini vurguladı.

"Elimizde Yeterli Araç Var"

Bakan Şimşek, program sayesinde önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek, "Bu kazanımları korumak ve daha da ileriye taşımak için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Elimizde yeterli araç var ve programın uygulanması konusunda hiçbir tereddüt bulunmuyor. Kurumlarımızla yakın bir işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket ediyoruz" dedi.

Ekonomi ve finans piyasalarındaki dalgalanmalara da değinen Şimşek, piyasalardaki geçici dalgalanmaların yakından takip edildiğini ve ilgili kurumlarla koordinasyon halinde gerekli adımların atıldığını vurguladı. Bakan, makroekonomik dengelerde sağlanan iyileşme sayesinde bankacılık sektörünün de daha sağlam bir yapıya kavuştuğunu dile getirdi.

Bankacılık Sektöründen Tam Destek

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, toplantıda yaptığı konuşmada bankacılık sektörünün ekonomi programına duyduğu güvene dikkat çekti. Çakar, "Sayın Bakanımızın programın temel hedeflerine ulaşılması ve makroekonomik istikrarın sürekliliğini sağlamaya yönelik kararlı duruşu, bankacılık sektörüne ayrıca bir güven tesis etmektedir. Bankacılık sektörü, yüksek likidite seviyesi, kaliteli aktif yapısı, uluslararası standartlara uygun sermaye yeterliliği ve ihtiyatlı risk yönetimi ile ekonomiyi desteklemeye devam edecektir" şeklinde konuştu.

Ekonomi yönetimi ile finans sektörü arasındaki yakın işbirliğinin vurgulandığı toplantıda, ekonomi programının istikrarlı bir şekilde devam edeceği ve piyasalardaki sürekliliğin korunacağı mesajı verildi.