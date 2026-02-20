İki şirket arasında yapılan interline anlaşması kapsamında Kuzey Amerika çıkışlı yolcular, Avrupa’daki önemli aktarma merkezleri üzerinden İstanbul ve İzmir’e tek biletle ve entegre seyahat imkânıyla ulaşabilecek.

Avrupa üzerinden Türkiye bağlantısı

Anlaşmaya göre Air Canada yolcuları; Amsterdam, Frankfurt, Kopenhag, Münih, Cenevre, Viyana, Zürih ve Atina üzerinden Pegasus’un İstanbul’daki ana üssü olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na bağlantı yapabilecek.

Ayrıca Frankfurt aktarmalı olarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na erişim de sağlanacak.

Yolcular;

Tek rezervasyon ile seyahat edebilecek,

Bagajlarını son varış noktasına kadar etiketletebilecek,

Bağlantılı uçuşlarda entegre hizmet avantajlarından yararlanabilecek.

“Uluslararası ağımızı güçlendiriyoruz”

Pegasus Hava Yolları Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Onur Dedeköylü, iş birliğinin şirketin küresel büyüme vizyonunun önemli bir parçası olduğunu belirterek, İstanbul ve İzmir’in Kuzey Amerika çıkışlı yolcular için daha erişilebilir hale geleceğini vurguladı. Dedeköylü, önümüzdeki dönemde iş birliğinin kod paylaşımı ve sadakat programı entegrasyonu ile daha da genişletilmesinin hedeflendiğini ifade etti.

“Türkiye’de erişimimizi genişletiyoruz”

Air Canada Gelir Yönetimi, Ortaklıklar ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mary-Jane Lorette ise şirketin küresel bağlantı stratejisine dikkat çekerek, Pegasus ile yapılan ortaklığın Türkiye pazarındaki erişimi artıracağını ve yolculara daha fazla destinasyon seçeneği sunacağını kaydetti.

Söz konusu anlaşma, Türkiye ile Kuzey Amerika arasındaki yolcu trafiğinin artırılması ve iki ülke arasındaki turizm ile ticari bağların güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.