Bakan Kurum, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan koordinasyon toplantısında, beton fiyatlarının metreküp başına 5 bin TL'ye kadar çıkmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Normalde betonun metreküpü 1.800 TL’den 2.500 TL’ye kadar olabilir. Ama 5 bin TL olursa biz de çelik kullanırız” dedi. Firmaların fahiş fiyat uygulamalarını engellemek için Malatya Valisi Seddar Yavuz’a, "Eğer 5 bin TL'ye beton döküyorlarsa, kapatın gitsin. Bu işi bir hafta içinde halledelim" talimatını verdi.

Ayrıca, Bakan Kurum, deprem sonrası inşa ve ihya çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Beton fiyatlarıyla ilgili çözüm bulunması için belediye başkanlarına uyarılarda bulunarak, “Çözdünüz, çözdünüz, çözmediniz biz çeliğe döneriz” ifadesini kullandı.

İkizce'de Kamulaştırma ve Yeni Konut Projeleri

Bakan Kurum, İkizce bölgesinde kamulaştırılan arazilerle ilgili mahalle muhtarlarının taleplerini de dinledi. Bakan, arsası karşılığında ahırlı köy evi isteyen vatandaşlar için takas yöntemiyle yeni evler inşa edileceğini, isteyenlere ise arsalarının karşılıklarının ödeneceğini belirtti. Konuyla ilgili bir komisyon kurulması talimatı veren Bakan Kurum, “Normal konut isteyenlere normal konut vereceğiz. Hayvancılıkla devam etmek isteyenlere de ihtiyaçlarına uygun çözümler sunacağız” dedi.

Bakan Kurum, çözüm sürecinin takip edilmesi için düzenli toplantılar yapılacağını ve vatandaşların taleplerine göre her türlü desteğin sağlanacağını sözlerine ekledi.