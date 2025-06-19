Saatte 23, günde 550 konutun inşa edildiğini vurgulayan Bakan Kurum, “Tarifi imkânsız bir hızla ilerliyoruz. Depremin ilk anından itibaren milletimizin yanındaydık. Bugün geldiğimiz noktada, sadece bu yıl 150 bin yeni yuva teslim ettik. Toplamda 250 bin konut rakamına ulaştık. Yıl sonuna kadar hedefimiz, 11 ilde 453 bin hak sahibi vatandaşımıza evlerini teslim etmek” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ta Hedef: 75 Bin Konut ve İş Yeri Teslimi

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Kahramanmaraş’taki çalışmalara da değinen Bakan Kurum, şu ana kadar kentte teslim edilen konut sayısının 39 bine ulaştığını belirtti. Yıl sonuna kadar bu sayının 75 bine çıkarılacağını söyledi. Kentin tarihi ve ekonomik değerlerini de canlandırmaya yönelik projelerin sürdüğünü ifade eden Kurum, “Kapalı Çarşı, Demirciler ve Kasaplar Çarşısı, Toptancılar Sitesi yeniden ayağa kaldırılıyor. 30 Haziran’da Kahramanmaraş Stadyumu’nun ihalesi yapılacak. 17 bin 500 kişilik spor kompleksi de hızla inşa edilecek” dedi.

Azerbaycan Mahallesi: Kardeşlik ve Yeniden İnşanın Sembolü

Bakan Kurum, yarınki törenin Azerbaycan Mahallesi’nde yapılacağını, bu mahallenin Türkiye-Azerbaycan iş birliğiyle inşa edildiğini ve adeta “asrın inşasının” simgesi haline geldiğini ifade etti. Sosyal donatıları, yeşil alanları, iş yerleri ve kültür merkeziyle örnek bir yaşam alanı haline gelen mahallede, tamamlanan Haydar Aliyev İlkokulu’nda da tören kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Aliyev’in çocuklara karne vereceğini duyurdu.

“Vatandaşımıza Hizmeti Namus Borcu Biliyoruz”

Konuşmasında Türkiye’nin büyük bir kararlılıkla bu süreci yürüttüğünü belirten Bakan Kurum, “Bugün Avrupa’nın birçok ülkesinde görülmeyecek hızda, kapasitede ve organizasyon kabiliyetiyle çalışıyoruz. Bu, sadece bir hükümet değil; bir milletin yeniden ayağa kalkışının, devlete olan güveninin göstergesidir. Biz vatandaşımıza hizmet etmeyi sadece görev değil, namus borcu olarak görüyoruz” dedi.

Siyasi Eleştirilere Sert Yanıt: “Gayretsizlerle Vakit Kaybetmiyoruz”

Bakan Kurum, bazı çevrelerden gelen eleştirilere de yanıt verdi: “Biz afetzedelerimizin acısını dindirmeye çalışırken, bazıları sadece konuştu. Ne alın teri döktüler ne taş üstüne taş koydular. Bizim vaktimiz yok gayretsizlere. Biz bu milletin evlatlarıyız, milletimizin geleceği için gece gündüz demeden çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yerinde Dönüşümde Süre 30 Haziran’da Doluyor

Basın mensuplarının sorusu üzerine “Yerinde Dönüşüm” süreciyle ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, 6 Şubat 2023’ten itibaren verilen sürenin 30 Haziran 2025’te sona ereceğini hatırlatarak, “Vatandaşın elinde olmayan sebepler – imar, tapu, mülkiyet sorunları – varsa, bu durumda ek süre verilecek. Ama diğer yerlerde bu tarihten sonra başvuru alınmayacak” dedi.

Yarın Kahramanmaraş’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in katılımıyla gerçekleştirilecek olan tören, Türkiye’nin deprem sonrası yeniden inşa sürecinde dönüm noktası niteliği taşıyor. Bakan Kurum’un da vurguladığı gibi, bu tören sadece konut teslimi değil, aynı zamanda birlik, kardeşlik ve yeniden dirilişin sembolü olacak.