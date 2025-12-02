Kabine Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, komisyon sürecinde sosyal diyalog mekanizmasına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Masada tüm tarafları görmek istiyoruz” dedi.

“Komisyon yakın zamanda çalışmalarına başlayacak”

Asgari ücretin hükümet tarafından değil komisyon aracılığıyla belirlendiğini hatırlatan Işıkhan, komisyon toplantılarının çok yakında başlayacağını belirtti.

Bakan Işıkhan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz inşallah kısa süre içinde toplanacak ve çalışmalara başlayacak. Bu süreçte tüm taraflarla güçlü bir iletişim içinde olacağız” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ’in katılmama ihtimaline yanıt: “Sosyal diyalog çok önemli”

TÜRK-İŞ’in komisyon toplantılarına katılmama yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Işıkhan, sosyal diyalog vurgusunu yineledi:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu, sosyal diyalog açısından en önemli mekanizmalardan biri. Masada işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin birlikte yer almasını istiyoruz.”

“Resmi davetler gönderilecek”

Komisyonun üçlü yapısına dikkat çeken Işıkhan, yakın zamanda tüm taraflara resmi davetlerin iletileceğini açıkladı.

Bakan Işıkhan, “İşçi ve işveren konfederasyonlarımıza resmi davetlerimizi çok yakında göndereceğiz. Masada üç kesimi de görmek istiyoruz” dedi.