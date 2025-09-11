Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Bolu’ya geldi. Programı kapsamında Gölköy’de bulunan Tarım İl Müdürlüğü’ne ait Su Ürünleri Üretim Tesisini ziyaret eden Bakan Yumaklı, burada yetkililerden tesisin işleyişi ve üretim kapasitesi hakkında bilgi aldı. Balık havuzlarını tek tek inceleyen Yumaklı, üretim sürecini yerinde görerek Karabük’e gönderilmek üzere hazırlanan alabalıkları havuzdan çıkarıp poşetlere doldurdu. Ardından Karaköy mevkisinde bulunan organik ahududu üretim alanına geçen Yumaklı, genç bir üreticinin yürüttüğü çalışmaları yerinde gözlemledi. Tarlada eline sepet alarak ahududu toplayan Yumaklı, üretime katkı sağlayan işçilerle sohbet etti, üretim sürecine dair bilgi aldı. Bakan Yumaklı, ahududu bahçesinde basın mensuplarına da açıklamalarda bulundu.



"Bazı ürünler, ekosistemini bulduğunda çok önemli sonuçlar elde ettiğimizi görüyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliğinin tarım üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, suyu merkeze alan üretim planlamasına geçildiğini söyledi. Yumaklı, "Ülkemizde pek çok ürünü üretebilecek geniş yelpazede ürünlerin hem üretimini hem de satışını yapabilecek önemli bir potansiyele sahibiz. Ancak son yıllarda bunu sürekli bahsediyoruz. Bazı risk faktörleri oluşmaya başladı. Özellikle iklim değişikliği kaynaklı. Biz de bununla alakalı suyu merkeze alan bir üretim planlaması gerçekleştirdik, 2024 yılından itibaren ve bunu uygulamaya aldık. Bunun en önemli unsurlarından bir tanesi de doğru üretim deseni, Hangi üretim alanlarında neyi üreteceğinizle alakalı doğru kararı vermeniz. Bazı ürünlerin hakikaten kendi üretim çevresini, ekosistemini bulduğunda çok önemli sonuçlar elde ettiğimizi görüyoruz. Bu anlamda da burada ahududu yetiştiriciliği, yani orman meyveleri olarak geçiyor" dedi.



"Genç çiftçilerle üretim ivme kazanıyor"

Gençlerin ve kadın girişimcilerin tarımdaki rolünün hayati önem taşıdığını vurgulayan Bakan İbrahim Yumaklı, bu katkının üretimde yeni bir ekosistem oluşturduğunu belirtti. Yumaklı, "Bolu'da Emre kardeşimle beraber, bu genç çiftçi kardeşimle, üretici kardeşimle beraber bir ivme kazanmaya başladı. Son derece kıymetli. Hep şunun altını çiziyoruz, genç kardeşlerimin ve kadın girişimcilerimizin tarımsal üretimin içerisinde olmaları ülkemiz için son derece hayati, her şeyde olduğu gibi. Çünkü bu genç kardeşlerim hem ürün desenleri, hem ürün çeşitliliği, hem bunların pazarlaması, hem üretimin en optimumlarda yapılabilmesiyle ilgili her şeyi gerçekleştiriyorlar. Çok farklı fikirleri oluşabiliyor. Bunlar ülkemiz için kazanç, tarımsal üretimimiz için hakeza yine çok önemli bir kazanç. Burada şu anda içinde bulunduğumuz ahududu üretim alanı, organik tarım yapılan bir alan. Bakanlığımızın çok yoğun destekleriyle beraber bu genç kardeşim, burada artık bir sonraki aşamaya da geçmiş ve etrafında bu üretimi yapabilecek olanlara fidelerini vermeye başlamış durumda. Bu da son derece kıymetli. Yani üretimin gelişmesi zaten bu şekilde olur. Onların da pazarlama sorunlarını ya da pazarlamada oluşabilecek problemlerini bu şekilde o da halletmiş oluyor. Burada bir ekosistem oluşturmaya başlamışlar. Tam da istediğimiz konu bu. Dolayısıyla biz bu ürünü sadece konuşuyor isek eğer, artık Bolu'da üretiminin yerleştiği konusunda hemfikir olduğumuzu söyleyebilirim" diye konuştu.



"Bolu'da yetiştirilen ahududunun lezzetini bütün dünyayla tanıştıracak potansiyelde"

Üretimin düşük maliyetle yapılabildiğini ve vatandaşlara ciddi gelir sağlayabildiğini belirten Bakan Yumaklı, Bolu’nun bu alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı. Bakan İbrahim Yumaklı, "Küçük maliyetler bunlar. Tabii ki suyun yönetimi çok önemli ama burada komplike bir üretim değil. Dolayısıyla aile işletmeleri bu ürünü üreterek çok iyi gelirler, kazançlar elde edebilirler. Bolu, ahududu üretiminde Bursa'dan sonra ikinci sırada. Ama sanıyorum bu gidişle gerçekten sadece Türkiye'de değil, dünyada da Bolu'da yetiştirilen ahududunun lezzetini bütün dünyayla tanıştıracak potansiyelde. Ben birkaç destekten bahsetmek istiyorum, buna ilgi duyanlar için son derece de kıymetli. Özellikle temel destek, katı organik ve organik mineral gübre desteği, organik tarım desteği, bir de bütün bu üretimin dış etkenlerden etkilenme ihtimaline, o riske karşılık da sigortasıyla alakalı tarım sigortasıyla ilgili desteklerimiz var. Ben Emre kardeşimi bu çabalarından dolayı tebrik ediyorum. Kendisi sadece bir üretici değil, aynı zamanda önemli de bir örnek. Yaşıtları için Emre kardeşim gibi Türkiye'nin dört bir tarafında artık yeni jenerasyondan genç kardeşlerimden üretim yapanlar çoğalmaya başladı. Bu anlamda son derece umut verici bir gelişme olduğunu da söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"Genç üreticiler sayesinde tarım emin ellerde"

Bolu’daki üretim potansiyeline ve gençlerin tarıma kazandırılmasına dikkat çeken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Burada üç yıl önce sadece altı dekarla başladı. Şu anda benim elimde, en son yılda on ton ahududu üretmeye başlamış. Yani dolayısıyla hem bilgisini, tecrübesini, heyecanını, sevgisini de katmış. Ben kendisini tebrik ediyorum. Bütün üreticilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum. Yani burada biraz önce ablalarımızla da konuştuk. Onlar için de gündelik işlerinin dışında burada geçirdikleri birkaç günde harçlıklarını kazanma, buradan ek bir gelir elde etme imkanları da var. Bizim ülkemiz gerçekten dört bir tarafında, yedi bölgesinde çok kıymetli üretim yapılan bir ülke. Birçok sınamalarımız var elbette ama ondan daha da fazla potansiyelimiz var. Bizim bütün yapmamız gereken ve yapmayı amaçladığımız şey, bu potansiyeli harekete geçirmek. Bunun için genç kardeşlerimize ihtiyacımız var. Bakanlık olarak genç bir ekibimiz var. Üreticilerimiz olarak genç bir üretici kesimi oluşmaya başladı Türkiye'de. Etrafındaki bütün ekosisteme fayda sağlamaya başladı. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde, hakikaten gıda arz güvenliği anlamında ülkemizin, hamdolsun, bundan sonraki yılları, dönemleri emin ellerdedir diye gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.