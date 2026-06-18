Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Kerbela'nın en önemli mesajı şudur, zulüm hangi çağda ve hangi coğrafyada ortaya çıkarsa çıksın, karşısında durmak gerekir. Filistin, Arakan, Afrika kıtası, Doğu Türkistan ve daha pek çok yerde bir mazlumun feryadı yükseliyorsa, Kerbela'nın sesi ve Hz. Hüseyin'in adalet çağrısı orada yankılanmaktadır' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Yas-ı Matem Oruç Açma Buluşması' programına katıldı. Zeytinburnu'nda bulunan Platform Zeytinburnu Salonu'ndaki programa Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Cemevi yöneticileri ve kanaat önderleri katıldı. Mersiye okunarak başlayan program, oruç açma duası ve sofra duası ile devam etti.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Muharrem ayı, Alevi-Bektaşi inanç ve kültür dünyasında yalnızca bir matem dönemi değil, hakikatin, vicdanın ve insanlık onurunun yeniden hatırlandığı derin bir muhasebe zamanıdır. Bu vesileyle, Kerbela'da hak ve hakikat uğruna can veren Hz. Hüseyin Efendimizi ve Kerbela şehitlerini rahmet, saygı ve hürmetle anıyoruz. Hz. Hüseyin, Peygamber Efendimizin sevgili torunu, Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın göz nurudur. O, makam ve saltanat için değil, insanlık değerleri için mücadele etmiş, bu uğurda canını ve sevdiklerini feda etmiştir. Kerbela'da yalnızca insanlar susuz bırakılmamış, adalet, merhamet ve insanlık vicdanı da büyük bir sınavdan geçirilmiştir. Muharrem orucu ise Kerbela'nın acısını gönülde hissetmenin, nefsi terbiye etmenin, mazlumun halini anlamanın ve hak yolunda sabrı kuşanmanın manevi ifadesidir. Bu ay, bizlere vicdan muhasebesi yapmayı, paylaşmayı, dayanışmayı ve gönül birliğini güçlendirmeyi hatırlatmaktadır. Kerbela'nın en önemli mesajı şudur, zulüm hangi çağda ve hangi coğrafyada ortaya çıkarsa çıksın, karşısında durmak gerekir. Filistin, Arakan, Afrika kıtası, Doğu Türkistan ve daha pek çok yerde bir mazlumun feryadı yükseliyorsa, Kerbela'nın sesi ve Hz. Hüseyin'in adalet çağrısı orada yankılanmaktadır. Bu nedenle Hz. Hüseyin, yalnızca bir dönemin değil, bütün çağların mazlumlarının serdarıdır' dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül de, 'Biz medeniyet olarak bu topraklarda, farklılıkları zenginlik olarak kabul eden çok kültürlü bir toplumuz. Kimseyi değiştirmeden, kimseyi dönüştürmeden, herkesi olduğu gibi kabul ederek sadece milletimizin birliği, devletimizin birliğini tartışmadan birlikte yaşıyoruz. Aslında bu hadisede Anadolu coğrafyasında kararlar yüzyıllardır verilmiş durumda. Her toplantımızda söylüyoruz. Bir kez daha çok kısaca söyleyelim. Baktığımızda bu topraklarda, Ramazan ismini görürüz. Osman ismini görürüz. Ömer ismini görürüz. Ebubekir ismini görürüz. En az bu kadar Muharrem ismini görürüz. Ali ismini görürüz. Hasan ismini görürüz. Hüseyin ismini görürüz. Ama bu topraklarda Yezid ismini göremezsiniz. Dolayısıyla biz Anadolu coğrafyasında vicdanen durduğumuz yerde duruyoruz' ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, 'Bugün Matem-i Muharrem Oruç Açma lokmasına İstanbul Valimiz Davut Gül'ün davetleri ve Kültür ve Turizm Bakanı'mızın teşrifleriyle birlikte paylaştığımız bu sofrada sizleri Zeytinburnu'muzun bu yeni güzelliğinde, yeni özelliğinde Platform Zeytinburnu'nda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum' dedi.