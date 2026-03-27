Bolat, Türkiye’nin kural temelli uluslararası ticaret sistemine güçlü destek verdiğini vurgulayarak, özellikle gelişmekte olan ülkelerin daha fazla fayda sağlayacağı dengeli bir ticaret yapısının önemine dikkat çekti. Küresel refahın artırılması için iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Bolat, Türkiye’nin bu süreçte aktif rol üstlenmeye devam edeceğini ifade etti.

Konuşmasında Afrika ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine de özel bir parantez açan Bolat, Türkiye’nin çok taraflı ticaret sisteminin güçlendirilmesi adına önemli adımlar attığını dile getirdi. Bu kapsamda, en az gelişmiş ülkelerin öncelik verdiği “Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması”na Türkiye’nin destek verdiğini ve sürecin ilerlemesine katkı sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen ticaret politikalarına da değinen Bolat, Türkiye’nin küresel ticarette daha adil ve kapsayıcı bir sistem için çalıştığını belirtti.

Bolat’ın konuşması, konferansa katılan çok sayıda ülke temsilcisi tarafından alkış aldı. Türkiye’nin ortaya koyduğu vizyon, zirvede dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı.