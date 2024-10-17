Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu’nu (MASFED) ziyaret etti. Ziyaretinde MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç ile bir araya gelen Bolat, otomotiv sektöründeki sorunları ve araç alım satımında yaşanan gelişmeleri ele aldı. Türkiye’nin 1971'den bu yana devam eden otomotiv üretimiyle 52 yıl içerisinde dünyada sayılı güçlü oyunculardan biri haline geldiğini belirten Bakan Bolat, Türk otomotiv sektörünün üretim bazında Avrupa'da 4'üncü sırada, dünyada ise 13’üncü sırada olduğunu dile getirdi.



“2023’te 1 milyon 284 bin araç satışı yapıldı”

Bakan Bolat, otomotiv sektörü satışının Türkiye'de 2002'de 168 bin 732 olduğunu belirterek, "Bu rakam geçen yıl tarihi rekor seviyeye yükseldi, 1 milyon 284 bin araç satışı yapıldı. Otomotiv pazarı tam 8 katı büyümüş oldu" dedi.

Bolat, 2002'de yılda yaklaşık 95 bin otomobil satıldığını, 2023'te ise 10 katı pazar büyümesiyle yılda 967 bin 341 adet araç satışı gerçekleştiğini kaydetti. Hafif ticari araç satışının da 2002'de 63 bin 822 olduğunu, bu rakamın geçen yıl 4 katı artışla 265 bin 294'e yükseldiğini aktaran Bolat, "Ağır ticari vasıtalarda da 2002'de yaklaşık 10 bin araç satılırken, geçen yıl 51 bin 317 ağır ticari vasıta satışı gerçekleşti. Bu da yaklaşık 5 katı bir artışa tekabül ediyor" diye konuştu.



“Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 468 bin 393 motorlu araç üretimi yapıldı”

Türkiye'nin toplam otomotiv üretiminin 2002'de 346 bin 565 olduğunu ifade eden Bolat, "Türkiye'de geçen yıl 4,5 katı artışla 1 milyon 468 bin 393 motorlu araç üretimi yapıldı. Böylece Avrupa'da 4'üncü sıraya yükselmiş olduk. 2002'de 257 bin 775 araç ihracatı yaptık, 4 katı artışla 2023'te 1 milyon 18 bin 247 motorlu araç ihracatı gerçekleştirdik. Yan sanayi ve yedek parça satışlarıyla beraber otomotiv sektöründen elde ettiğimiz ihracat geliri 35 milyar dolar oldu” açıklamasında bulundu.



“Yerli otomobilimiz Togg bu yılın ocak-eylül döneminde 17 bin 49 satış yaptı"

2002 yılında Türkiye'de üretilerek satılan araç sayısı yılda 35 bin 601 iken, 2023'te yerli otomobil satışının 311 bin 352'ye yükseldiğini de sözlerine ekleyen Bolat, “Elektrikli yerli otomobilimiz Togg, 2023 yılının Ocak-Eylül'ünde 5 bin 604 satış gerçekleştirirken, 2024'ün Ocak-Eylül döneminde 17 bin 49 araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakamlar daha yukarılara çıkacak” diye konuştu.



"6 ay-6 bin kilometre düzenlemesi çerçevesinde 649 işletmeye 397,5 milyon lira idari para cezası uygulandı”

Bolat, otomotiv sektöründe yaşanan fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele etmek ve bu sektörlerde rekabetçi, adil ve istikrarlı piyasa yapısını korumak amacıyla birçok düzenlemeyi yürürlüğe koyduklarını kaydetti. Piyasa yapısını korumak amacıyla yapılan düzenlemelerden söz eden Bakan Bolat, ‘6 ay-6 bin kilometre' olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve bu düzenlemeye aykırı satışları noterlikler nezdinde engellediklerini dile getirdi. Söz konusu kısıtlamanın kapsamına motosikletleri de dahil ettiklerini ve uygulamanın süresini 1 Ocak 2025 tarihine kadar uzattıklarını hatırlatan Bolat, “Otomotiv sektörüne yönelik getirdiğimiz 6 ay-6 bin kilometre kısıtlaması, ilan kısıtlaması, otomotiv stokçuluğu ve yetki belgesiz faaliyette bulunmaya ilişkin düzenlemeler kapsamında 2023 yılı Haziran ayından bugüne 649 işletmeye yaklaşık 397,5 milyon lira idari para cezası uyguladık” dedi.



“Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) devreye aldık”

Hem otomotiv hem de emlak sektöründe 2023 Ağustos ayı sonunda yapılan düzenlemelerle ilan platformlarına ilan verenlerin kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulama, bununla birlikte ilan verme yetkilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etme yükümlülüğü getirdiklerini belirten Bolat, “Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla Bakanlığımız nezdinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'ni (EİDS) devreye aldık. 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla hem otomotiv hem emlak sektörü bakımından kimlik doğrulama uygulaması EİDS üzerinden yapılmaya başlandı. 15 Eylül 2024 tarihi itibarıyla ise emlak sektörü bakımından yetki doğrulama uygulamasını EİDS üzerinden devreye aldık. Önümüzdeki aylarda otomotiv sektörü bakımından yürüttüğümüz çalışmaları da tamamlayacağız” şeklinde konuştu.