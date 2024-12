Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: "Dün yine çok önemli iki müjdeli karar daha alındı. Merkez Bankası'ndan alınan bu ihracat reeskont kredilerinin maliyeti 6 puan düşürüldü ve yüzde 29,93'e indirildi. Yabancı para versiyon kredisi tahsisi de kararlaştırıldı. İhracatçılarımıza aylık 150 milyon dolara kadar yabancı para, reeskont kredisi verilecek"



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bir dizi programa katılmak üzere Kocaeli'ne geldi. Gebze'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte bir merkezin açılışına katılan Bakan Bolat, "Türkiye olarak ticaretimizi arttırmak için ihracatımızı arttırıp, döviz kazanmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Dün Kuzey Makedonya'da da iş insanlarımızı görünce, ihracatçılarımızı görünce iftihar ettik. Balkanlar deyip geçmeyelim. Balkanlarla bizim 35 milyar dolar ticaretimiz var. Bunun içinde yaklaşık 23 milyar doları ihracatımız, 12 milyar doları ithalatımız. Cari fazla veriyoruz ve Avrupa pazarlarının oralardan açılıyoruz. Ulaşamadığınız yer sizin değildir. O yüzden dünyanın her noktasına, 240 ihracat noktasına gitmek için 140 bin ihracatçıyla bu çabaları gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.



"İhracat reeskont kredi limitleri 4 milyara yükseltildi"

Müjde vereceğini söyleyen Bakan Bolat, "Dün Merkez Bankamız biliyorsunuz politika faiz oranını 2.5 puan düşürdü. Tam 22 ay ay sonra iş yapan düşüş trendi başladı. Bu gerçekten gelecek adına iyimser beklentileri arttıracak bir gelişme olacaktır. Enflasyondaki düşüş hızlandıkça önümüzdeki aylarda inşallah Merkez Bankası da bu durumu görerek gerekli aksiyonları alacaktır. Buna inanıyoruz. İhracatı destekleme ve ihracatçıların finansmanı erişimi konusunda da hükümetimiz gerçekten son 19 ayda büyük hamleler yaptı. Günlük 300 milyon lira olan ihracat reeskont kredi limitleri, Eximbank ve Ticaret bankaları üzerinden veriliyor. Merkez Bankası'ndan alınarak Eximbank ve Ticaret bankaları kanalıyla veriliyor. 4 milyara yükseltildi. Bunun son 1 milyar liralık kısmı tekstil, giyim, deri, ayakkabı, mobilya gibi emek yoğun sektörlere veriliyor. Eximbank'ın sermayesi son 19 ay içinde 13,8 milyar liradan 55.3 milyar liraya yükseltildi. Yaklaşık 4 katı bir artış oldu" dedi.



"İhracatçılarımıza aylık 150 milyon dolara kadar yabancı para, reeskont kredisi verilecek"

Dün yine çok önemli iki müjdeli karar daha alındığını ifade eden Bakan Bolat, "Merkez Bankası'ndan alınan bu ihracat reeskont kredilerinin maliyeti 6 puan düşürüldü ve yüzde 29,93'e indirildi. Bu da hayırlı olsun diyoruz. Son bir karar. Yabancı para versiyon kredisi tahsisi de kararlaştırıldı. İhracatçılarımıza aylık 150 milyon dolara kadar yabancı para, reeskont kredisi verilecek. Firma başına 1.5 milyon dolara kadar verilecek. Yani KOBİ'lerin de faydalanabilmesi için bu öncelikli hale getirildi. 360 gün vade ile yabancı para, ihracat reeskont kredisi de kullandırılacak. Bunu niçin yapıyoruz; daha fazla ihracat yapabilmek için. Dünyada adeta bir kıyamet savaşı var. Herkes her pazara hücum ediyor. Daha fazla mal satmak, hizmet satmak için bunu yapıyoruz. Korumacılık had safhada ve ticaret savaşları büyük bir hızla devam ediyor" diye konuştu.



"Reel büyümemiz 9 ayda 103.2 gerçekleşti"

İhracatçıların her zaman yanında olduklarını dile getiren Bakan Bolat, "Allah'a şükür Covid gibi, Ukrayna-Rusya savaşı gibi, İsrail'in soykırımının devam etmesi gibi, Suriye'deki sıcak hava gibi çok çalkantılı süreçleri ve tabii ki iki büyük deprem gibi felaketleri en az hasarla Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle atlatmayı başardık. Bu yeni dönemde inşallah 2024 yılında büyük bir dayanışma içine girdik. Sabırla ve fedakarlıkla zorlu bir süreçte depremin yaralarını hızla sararken, ekonomimizin de büyüme, istihdam, ihracat artışı gibi ana makro göstergelerde 2024'ü başarıyla geçirmesini sağladık. Reel büyümemiz 9 ayda 103.2 olarak gerçekleşti. Buna 1.9 puanlık katkı net mal ve hizmet ihracatından geldi. İhracatımızın yüzde 93'ü sanayi ürünlerimiz. 31 milyar dolar da tarım ürünlerimizden geldi. Madencilerimiz de 5.5 buçuk milyar dolarla katkı yapıyorlar. Hepsine teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



"Bu yıl dış ticaret açığımızı 11 ayda 27 dolar azaltmayı başardık"

Konuşmasını sürdüren Bakan Bolat, "Bu yıl dış ticaret açığımızı 11 ayda 27 dolar azaltmayı başardık. Bu ihracatın artışı ve ithalatın azaltılması sayesinde oldu. Merkez Bankamız döviz bolluğu içinde Allah'a şükür. Daha da arttırmamız lazım. Rahat etmemiz lazım. Türkiye ekonomisinde döviz konusu her zaman en ciddi konudur. Dövizdeki istikrarlı süreç ve döviz yeterliliğinin artması, para ve mali piyasalarda öngörülebilirliği arttırmakta, fiyatlama davranışlarında daha uzun vadeli bakışları ve öngörülebilecekleri arttırmakta ve bu anlamda da dünya piyasaları açısından da firmalarımızın rekabetinin artması için, ihracat pazarlarını kovalamaları için önemli fırsatlar sağlamaktadır. Biz Ticaret Bakanlığı olarak bütçemizin yüzde 60'ını ihracatçılarımıza destek olarak tahsis ediyoruz. Geçen yıl 38 milyar liralık bütçemizde 21.5 milyar lira belirlenmiş destek limitini dahi aşarak ihracatçılarımızı son nefesine kadar destekledik. Şimdi öncelikli konularımızdan biri de Suriye'yle ticaretin arttırılması hazırlıklarımızı tam gaz ilerletiyoruz. Zaten ihracat bazı ürünler hariç serbestti. Biz Suriye'ye 2 milyar dolara yakın ihracat yapıyorduk. Yeni dönemde inşallah Suriye'de yeni yönetimin de ülkeyi ayağa kaldırması noktasında Türk sanayicileri ve ilaççıları, ihracatçıları, yatırımcılar olarak hep birlikte bir takım çalışması yapacağız. Gümrük rejimlerimiz ona göre hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.