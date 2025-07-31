2024’ün ilk yarısında ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 artışla 131,4 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Bakan Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın ise 267 milyar dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Bolat, yıl boyunca sadece şubat ayında takvime bağlı olarak sınırlı bir düşüş yaşandığını, marttan itibaren ise her ay artış trendinin devam ettiğini belirtti.

"Temmuzdan itibaren cari fazla bekleniyor"

Haziran ayı dış ticaret verileriyle birlikte turizm gelirlerinde de dikkat çekici bir yükseliş olduğuna değinen Bolat, ikinci çeyrek itibarıyla turizm gelirlerinin yüzde 8,4 artışla 16,3 milyar dolara ulaştığını, ziyaretçi sayısının da yüzde 2 artışla 16,4 milyon kişi olduğunu ifade etti. Bu gelişmeler ışığında cari işlemler açığının haziranda 1 ila 1,5 milyar dolar arasında gerçekleşmesinin beklendiğini belirten Bolat, temmuzdan itibaren mevsimsel etkilerle birlikte cari fazla verilmeye başlanacağını öngördüklerini söyledi.

"Zorlu koşullara rağmen ihracat artıyor"

AB’nin ithalatında yaşanan durağanlık, bölgesel savaşlar ve ticaret politikalarındaki belirsizliklerin küresel ticareti zorladığını vurgulayan Bakan Bolat, bu tabloya rağmen Türkiye’nin ihracat başarısını sürdürdüğünü kaydetti. Bu başarıların üretim ve istihdama da olumlu yansıdığını belirtti.

Haziran ayında ithalatın geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artışla 28,7 milyar dolara çıktığını açıklayan Bolat, yılın ilk yarısında toplam ithalatın 180,8 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Yıllıklandırılmış ithalatın da 356,1 milyar dolar olduğunu aktaran Bolat, dış ticaret açığının haziran ayında yüzde 38,8 artışla 8,2 milyar dolar, yılın ilk altı ayında ise yüzde 16,3 artışla 49,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Buna karşın yıllık bazda dış ticaret açığında 1,6 milyar dolarlık bir gerileme yaşandığını ifade etti.

Son olarak 2025 yılına ilişkin hedeflere de değinen Bakan Bolat, “Zorlu küresel ekonomik koşullara rağmen ihracatçılarımızın önünü açan desteklerimiz, ticari diplomasi faaliyetlerimiz ve özel sektörümüzün dinamizmiyle 2025’te de ihracat odaklı büyümeye kararlılıkla devam edeceğiz” mesajını verdi.