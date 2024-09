Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 15’inci Yerel Zincirler Buluşuyor Konferans ve Fuarı’na katıldı. Bakan Bolat, gelişen teknoloji ile birlikte perakende sektöründe değişimler olduğuna dikkat çekti. Bolat, sadece dijitale adapte olmak değil fiziksel ve dijitali birleştirmek gerektiğini ifade etti.



Perakende sektörünün gündelik hayatın bir parçası olduğunu belirten Bakan Bolat, ‘‘Perakende satış, bir ülke için sadece ekonomik büyümenin motoru değil, toplumun kültürel ve sosyal dinamiklerini de şekillendiren bir aynadır. Teknolojinin gelişimi perakende sektörünü önemli ölçüde etkilemiştir. Sadece dijitale adapte olmak değil fiziksel ve dijitali birleştirmek önemlidir’’ diye konuştu.



‘‘Dijital döneme adaptasyon noktasında perakende sektörümüzün yanında olacağız’’

Dijitalleşmenin sunduğu fırsatları değerlendirmek gerektiğini belirten Bakan Bolat, ‘‘Hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak, dijitalleşmenin sunduğu fırsatları yakalama ve dijital döneme adaptasyon noktasında perakende sektörümüzün yanında olacağız. Ticaret Bakanlığı olarak ticaretin adil, şeffaf, sürdürülebilir bir şekilde devam ettirilmesine büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda; fırsatçılık, karaborsacılık ve fahiş fiyat uygulamaları ile kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Temel amacımız; çiftçiden üreticiye, tedarikçiden yerel zincirlere ve tüketiciye kadar her bir paydaşın fayda sağladığı ve haklarının korunduğu bir ekosistem inşa etmektir. Fuarımızın hayırlara vesile olmasını diler; burada elde ettiğimiz çıktıların yerel zincirlerimize yeni ufuklar açmasını temenni ediyorum’’ dedi.



‘‘81 ilimizde piyasa denetim ve gözetim faaliyetlerine devam ediyoruz’’

Perakende sektör temsilcilerine seslenen Bakan Bolat, ‘‘Sektörümüzde sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik iş birliğinizden memnuniyet duyacağımızı ifade ediyorum. Halkın beslenme, sağlıklı yaşama gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarında bazı dönemlerde son derece fazla sayıda şikayetler olduk bu noktada gerek mevzuatlarda sıkılaşmaya giderek gerekse denetimleri ve cezai uygulamaları artırarak yakın takibe devam ettik ve edeceğiz. 81 ilimizde piyasa denetim ve gözetim faaliyetlerine devam ediyoruz. İnceleme, denetim ve karar alma süreçlerinin tamamında yüksek bir hassasiyet ve hakkaniyetle hareket edilmektedir. Bu alanda gerek üretici ve tedarikçilerin gerek perakendecilerin gerek tüketicilerin haklarını korumada adil davranmaya çok büyük gayret ediyoruz’’ diye konuştu.



‘‘Bugüne kadar 106 bin 160 işletme denetimi yapıldı ve 711 bin 431 ürün denetimi gerçekleştirildi’’

Ticaret hayatı içinde her sektörde olduğu gibi haksız uygulamalara yönelenler olabiliyor diyen Bakan Bolat, ‘‘Bu noktada kanunlar denetlemeler ve cezai uygulamalar devreye giriyor. 2020 yılı Mayıs ayı Covid döneminin başladığı günlerde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturuldu. Ticaret Bakanlığı olarak çok yoğun denetimlerimiz devam etmekte. Bugüne kadar 106 bin 160 işletme denetimi yapıldı ve 711 bin 431 ürün denetimi gerçekleştirildi. İstikrar her şeyin başında gelmektedir’’ ifadelerini kullandı.



2026 yılında enflasyonu tek haneye indirme hedefini hatırlatan Bakan Bolat, ‘‘Ekonomide dalgalanmaların en aza indirildiği dönemde ticaret daha kolaylaşmakta, ekonomi daha düzgün işlemekte, düşük faiz dönemi, düşük enflasyon dönemi ve istikrarlı ticaret herkesin istediği bir şey olmaktadır. Bu noktada hükümetimiz OVP çerçevesinde enflasyonu 2026 yılı sonuna kadar tek haneli rakama indirme konusunda kararlı bir politika izlemektedir. Para, maliye politikaları ticaret politikaları bu alanda sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Bütün bunların amacı öngörülebilir bir ortamda geleceğe daha umutla bakılabilen ve ileriye yönelik beklentilerin ortaya koyulabildiği şartları oluşturmaktır. Temel amacımız istikrarlı bir yapıda Türkiye’nin düşük enflasyonla güçlü büyüme dönemini gerçekleştirmesidir’’ şeklinde konuştu.