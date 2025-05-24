“Karabük, Türkiye’nin Temel Taşı”

Karabük’e özel bir gönül bağı olduğunu ifade eden Bayraktar, Kardemir’in Türkiye sanayisinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı. Kardemir’in “fabrikalar kuran fabrika” mottosuyla Türkiye'nin çelik sanayisindeki rolünün altını çizen Bayraktar, “Çelik sanayi bir ülkenin kalkınmasında en önemli unsurlardan biridir. Kardemir’i gözümüz gibi korumamız lazım” dedi.

“Enerji, Milli Güvenlik Meselesidir”

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmek için yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Bakan Bayraktar, enerjinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi. Avrupa’da yaşanan son elektrik kesintilerine atıfta bulunarak, Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından attığı adımların önemini vurguladı.

“Dünyanın En Gelişmiş Deniz Filosuna Sahibiz”

Derin deniz sondaj faaliyetlerine de değinen Bayraktar, Türkiye’nin Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemileriyle dünyanın en gelişmiş deniz filosuna sahip ülkelerden biri haline geldiğini belirtti. Somali, Libya ve Pakistan gibi ülkelerde de Türkiye’nin arama ve sondaj faaliyetlerinin süreceğini dile getirdi.

Sakarya Gaz Sahası ve Karadeniz Keşfi

Karadeniz’de 2020 yılında keşfedilen Sakarya Gaz Sahası'nın Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Bayraktar, geçtiğimiz hafta açıklanan 75 milyar metreküplük yeni rezervle birlikte üretimin iki katına çıkacağını ve bu gazın tüm konutlara 3,5 yıl yetecek miktarda olduğunu açıkladı. 29 Mayıs’ta İstanbul Boğazı’ndan geçecek yüzer üretim platformunun Filyos Limanı’na ulaşarak üretim sürecini başlatacağını söyledi.

Gabar’da Petrol Üretimi Başladı

19 Mayıs’ta Gabar’da düzenlenen programdan da bahseden Bayraktar, bölgede 81 bin varil kapasiteli petrol üretiminin başladığını ve Türkiye’nin en kaliteli petrolünün burada çıkarıldığını ifade etti. Terörden temizlenen bölgelerde yapılan bu üretimlerin, Türkiye’nin enerjideki bağımsızlık yürüyüşünün sembolü olduğunu söyledi.

Akkuyu’da Nükleer Enerji Dönemi Başlıyor

Konuşmasının sonunda Türkiye’nin nükleer enerji hedeflerine değinen Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde dört reaktörün inşasının sürdüğünü, 2028’e kadar tamamının devreye alınarak Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unun karşılanacağını aktardı. Bayraktar, Akkuyu’nun Cumhuriyet tarihinin en büyük dış yatırımı olduğunu ve Türkiye’nin enerji portföyünün nükleerle birlikte daha güçlü hale geleceğini belirtti.