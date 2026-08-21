Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Genel Kurul’da 467 oyla yasalaşan 7595 sayılı ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefinin hukuksal çerçevesini oluşturan kanuna ilişkin kapsamlı bir bilgilendirme metni hazırlandı. Yasal düzenlemenin sahada vatandaşlara doğru şekilde anlatılması amacıyla hazırlanan metin, parti organlarına iletildi.

Bilgilendirme metninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü iradesi, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kararlı duruşuyla şekillenen Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonunun, ülkenin bölünmez bütünlüğünü ve birlik beraberliğini yarım asırdır hedef alan terör kamburundan kurtaracak tarihi ve stratejik bir adım olduğu vurgulandı.

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecinin, stratejik devlet vizyonu ve Türkiye’nin gelecek tasavvurunun adı olarak nitelendirilen metinde, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonunun, Türkiye’nin son çeyrek asırda amaçladığı bölgesel ve küresel güç olma fırsatını gerçekleştirmek hedefiyle uygulamaya konulmuş bir devlet projesi olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca bu süreç ile silahlı PKK/KCK terör örgütünün, tüm unsurlarıyla tamamen silahsızlandırılmasının ve fiili varlığının sona erdirilmesinin sağlanması, böylece terörün ülke sınırları içinde ve dışında kullanıma elverişli bir araç, taşeron ve bir aparat olmaktan çıkarılmasının hedeflendiğinin altı çizildi.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Türk milletinden gizli tutulan hiçbir işlem ve eylemin bulunmadığına vurgu yapılan metinde, sürecin şeffaf bir şekilde yürütüldüğü de ifade edilerek, 25 yıllık tecrübeyle, ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ yolundaki son prangayı da parçalamaya ve bu yoldaki tüm engelleri temizlemeye yönelik ‘kararlılık’ vurgusu ön plana çıktı.

Metinde, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefinin yalnızca bir güvenlik politikası olmadığı kaydedilerek, terörün Türkiye’nin kaderi olmaktan çıktığı yeni bir dönemin eşiğinde olunduğu belirtildi. Öte yandan, bu hedefin Türkiye’nin ve milletin geleceğine yapılan en büyük yatırım olduğu aktarılarak, teröre harcanan kaynakların eğitime, teknolojiye, üretime, kalkınmaya ve gençlerin geleceğine yöneleceği de bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren kanunun, müstakil ve geçici olduğunun altı çizilen metinde, bu yasal düzenlemenin bir af düzenlemesi olmadığı gibi kişiye özel de bir düzenleme olmadığına dikkat çekildi.

Metinde, asker, polis ve vatandaşı şehit edenlerin; Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge süreci kapsamında hazırlanan ‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun’undan kesinlikle yararlanamayacağı da ifade edildi.



"Öcalan'ın, düzenlemeden yararlanması mümkün değildir"

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme metninde, süreç boyunca kamuoyunda gündeme gelen çeşitli sorulara da cevap verildi.

"Örgüt liderine umut hakkı mı verilecek, Öcalan serbest mi bırakılacak" sorusuna, kanun metninde umut hakkı ve genel af ifadelerinin olmadığı, dolayısıyla terör örgütü PKK elebaşı Öcalan’ın bu düzenlemeden yararlanmasının mümkün olmadığı cevabı verildi.



"Bu bir af ya da pazarlık süreci değildir"

"Bu terör örgütü ile pazarlık süreci midir" sorusuna ise sürecin bir müzakere ya da pazarlık süreci olmadığı, devletin güvenlik ve hukuk kapasitesini kullanarak terörün tasfiyesini sağlamayı amaçladığı cevabı verildi. "Bu düzenleme ile teröristlere af mı geliyor" sorusuna ise verilen yanıtta, bu kanunun bir af düzenlemesi olmadığı ifade edildi.

"Neden böyle bir adım atılıyor" sorusuna ise şu cevap verildi:

"Dünya ve bölgemiz ateş çemberinden geçiyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye’nin önündeki en büyük engeli kaldırarak ‘iç cephemizi’ güçlendiriyoruz. Milletimizin ve ülkemizin huzuru, geleceği ve birliği her şeyin üzerindedir. AK Parti olarak düşüncemiz, icraatımız, duruşumuz bu konuda nettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği ‘Çözüm için her yola başvururuz. Gerekirse baldıran zehri içmekse, biz o baldıran zehrini de içeriz. Yeter ki bu ülkeye huzur gelsin, refah gelsin’ söyleminin anlamı budur. Bu, tamamen devletimizin güvenlik politikası ve Türkiye Yüzyılı’nın beka ve büyüme stratejisinin bir parçasıdır."



"Devletimizin egemenlik hakları, üniter yapısı ve kırmızı çizgileri nettir"

Bilgilendirme metninin son bölümünde ise Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecine ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.

AK Parti’nin süreç kapsamında kırmızı çizgilerine yer verilen kısımda, sürecin hiçbir şekilde taviz verilmeden yürütüldüğü, sürecin, bir ‘pazarlık, ‘taviz’ ya da ‘genel af’ süreci olmadığı belirtildi.

Devletin egemenlik hakları, üniter yapısı ve kırmızı çizgilerinin net olduğunun altı çizilen metinde, devletin temel ilkeleri, milletin birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün asla tartışma konusu olmadığı vurgulandı. Süreç boyunca hiçbir safhada şehitleri, gazileri incitecek bir davranış ve eylem içinde olunmadığı ve olunmayacağı da ifade edildi.



Temel kavram: Kardeşlik ve milli dayanışma siyaseti

Bilgilendirme metninde AK Parti teşkilatının merkeze alması gereken temel kavramların ‘kardeşlik’ ve ‘milli dayanışma’ olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye’nin binlerce yıllık tarihi geçmişinden gelen kardeşliğimiz ve gönül coğrafyamızda kurduğu manevi bağlar üzerine ‘ortak söylem’ inşa etmeliyiz. Terörle mücadelede ödenen bedelleri gölgede bırakacak hiçbir davranış ve söylem içerisinde bulunulmaması büyük önem arz etmektedir. Provokasyonlara ve sabotajlara açık olan bu süreçte kucaklayıcı ve kuşatıcı bir dil kullanma noktasında çok daha titizlikle davranmalıyız. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge projesi, kardeşliğimizi taçlandırma projesidir. Terörsüz Türkiye hedefi, milletimizin tamamının ortak gelecek, güvenlik ve huzur talebidir. Türkiye’nin hiçbir evladının, terörün gölgesinde büyümesini, hiçbir gencimizin geleceğini şiddetin ve terörün belirlemesini istemiyoruz. Bizi güçlü kılan, ay yıldızlı bayrağın altında tek bir millet olarak ortak geleceği paylaşmamızdır. Ortak paydamız Türkiye’dir, bayrağımızdır, vatanımızdır ve ortak geleceğimizdir. Türkiye’nin enerjisini sadece ve sadece Türkiye ve bu ülkenin evlatlarının refah, huzur ve geleceği için harcamalıyız."