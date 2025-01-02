Törene TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, eski Başbakan Tansu Çiller, milletvekilleri ve Menteşe’nin ailesi katıldı.

Bahçeli ve Dervişoğlu’nun Tokalaşmaması Dikkat Çekti

Tören sırasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun tokalaşmaması, dikkat çeken anlar arasında yer aldı. İki liderin törendeki soğukluğu kamuoyunda yorumlara neden oldu.

Cenaze Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde

Nahit Menteşe’nin cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek. Siyaset dünyasının pek çok önemli ismi, Menteşe’ye son görevlerini yerine getirmek üzere törende bir araya geldi.

Menteşe’nin ölümü, Türk siyasetinde derin bir üzüntüyle karşılanırken, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.