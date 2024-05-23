Fenerbahçe Kulübünde 30-31 Mayıs’ta çoğunluk sağlanamazsa 8-9 Haziran’da gerçekleştirilecek olağan seçimli genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım, Kadıköy’deki seçim ofisinde kongre üyeleriyle buluştu. Yıldırım, yaklaşan seçimle alakalı olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2018’den itibaren kulüpte herhangi olumlu bir gelişme yaşanmadığını söyleyerek, “Bir tane çivi bile çakmadılar. Boya badana bile yapılmadı. Herkes şikayet ediyor. 2018’de planlarımız neyse onları uygulayacağız" dedi. Geçtiğimiz hafta oynanan derbi ile ilgili görüşü sorulan Yıldırım, "Biz 20 sene Galatasaray’a yenilmedik, yenerken de 4-0, 6-0 gibi neticeler aldık. Galatasaray’a karşı bir üstünlüğümüz vardı, son dönemlerde bunu biraz kaybettik. İçeride yenildik 20 senelik serimiz bitti. Bu maç gittik, yendik ve çocuklar mutlu oldu. Okullarına formayla gittiler, gururla taşıdılar. Galatasaray’ı biz her zaman yeneriz, bizim takım güçlü bir takım" ifadelerini kullandı.

"Şampiyonluğu kazanalım ben adaylıktan çekileyim"

Yeni haftada bir toplantı yapacağını ve vaatlerini detaylı şekilde anlatacağını söyleyen Aziz Yıldırım, "Pazartesiden sonra yapacağım toplantıda şampiyonluğu neden kaybettiğimizi detaylı şekilde anlatacağım. Dış güçler, yan etkenler bunları bırakacak. Şampiyonluğu inşallah kazanırız. Kazanalım ben adaylıktan çekileyim, benim adaylığım önemli değil. Fenerbahçe mutlu olsun. Konyaspor-Galatasaray maçında beraberlik ikisine de yarıyor. İnşallah Konya iyi bir maç çıkarır, yener diyelim ama ne olur göreceğiz" dedi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla alakalı olarak ise başkanlığa seçilmesi halinde notere gidip belgelerle durumu tasdik ettireceğini ve ardından mahkemeden karar çıkartıp federasyona götüreceğini ifade etti.

"Mourinho 7 milyon Euro’ya gelecekse biz çekilelim"

Portekizli teknik adam ile ilgili haberlere yönelik Yıldırım, Beşiktaş’ın, birilerinin tetikçiliğini yaptığını ifade ederek, "Mourinho ile yüz yüze görüşme yaptık ve 2 saat konuştuk. Beşiktaş 7 milyon Euro’ya anlaştık diyormuş, üstüne 5’te ben vereyim 12’ye anlaşsınlar getirsinler. Yalan konuşuyorlar. Mourinho ile görüştük. Beşiktaş ile böyle bir konuşmalarının olmadığını söyledi. Hasan Arat’a da söyleyeyim, bu tip konuşmalardan vazgeçsinler. 7 milyon Euro’ya gelecekse biz çekilelim. Beşiktaş’ın böyle bir gücü yok, ayıp. Birbirimize saygılı olacağız. Mourinho’ya söyleriz ‘anlaşıyormuşsun’ deriz biz çekiliriz. İstanbul’a reklam çekimi için geldiğinde ‘Beşiktaş’tan 2 kişi geldi bana, onlarla spor üzerine sohbet ettik, böyle bir konuşmamız olmadı’ dedi. Bazı insanların tetikçiliğini yapmaya kalkışıyorlar. Beşiktaş’a yakışmıyor. Ben Aziz Yıldırım olarak Süleyman Seba ile başkanlık yaptım, bu değeri iyi düşünsünler, iyi taşısınlar" şeklinde konuştu.

"Federasyon önce tarafsız olmalı"

Başkan olması halinde federasyon seçimlerinde işin içinde olmayı planladıklarını anlatan Yıldırım, "Beni bir başkan adayı aradı. Kendisine şu tavsiyede bulundum. Yapacağın yönetim kurulunda 3 büyüklerden 2-3 adam alma olmamalı. Değerli insanlar tarafsız davranabilecek insanları alın bu sorunları ortadan kaldırın dedim. Federasyon önce tarafsız olmalı, bunun oluşturulması lazım" diye konuştu.

Yıldırım, 24-26 Mayıs’ta Berlin’de düzenlenecek THY EuroLeague Dörtlü Final’de Fenerbahçe’nin şampiyon olmasını diledi.

"Açıklamamdan sonra Mourinho ile çalışan oyuncular derbide etkilendi"

2018’den bu yana kulübün kurumsallaşma adına adımlar atmadığını vurgulayan Yıldırım, "Her şey yanlış, kurumsallaştı mı? 2018’e döneceğiz. Bu 6 sene kayıp. İlerlememiz lazım. İsmail Kartal’ı kim Fenerbahçe’nin antrenörü yaptı. İnşallah şampiyon oluruz, ona göre de konuşuruz. Benim açıklamamdan sonra Mourinho ile çalışan oyuncular da derbide etkilenmiştir. Yeni birisi gelecek olursa olumlu yönde daha farklı şekilde oynamış olabilirler. Bir katkı olmuştur" diyerek sözlerini noktaladı.