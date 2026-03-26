Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu dev mücadelede kazanan taraf, adını finale yazdıracak.
İşte Türkiye - Romanya maçına dair tüm detaylar:
Maç Bilgileri: Ne Zaman, Saat Kaçta?
Milli heyecan bu akşam Beşiktaş Park’ta yaşanacak. Ay-yıldızlıların kaderini belirleyecek maçın detayları şu şekilde:
Tarih: 26 Mart 2026 Perşembe (Bugün)
Saat: 20.00
Stadyum: Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu)
Kanal: TV8 (Canlı ve Şifresiz)
Hakem: François Letexier (Fransa)
Muhtemel 11'ler
Teknik heyetin sahaya sürmesi beklenen muhtemel kadro şu şekilde:
Türkiye:
Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Samet Akaydin (veya Ozan Kabak), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.
Takımdaki Son Durum ve Kritik Detaylar
Milli takımda maç öncesi bazı eksikler ve belirsizlikler dikkat çekiyor:
Sakatlık Raporu: Sakatlığı bulunan Aral Şimşir aday kadrodan çıkarıldı. Ağrıları devam eden Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumları ise maç saatinde yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek.
Final Yolu: Türkiye, Romanya engelini aşması durumunda 31 Mart'ta Slovakya - Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda final maçına çıkacak. O maçı kazanan takım doğrudan Dünya Kupası biletini alacak.
Rakip Tanıdık İsimler: Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya kadrosunda Süper Lig'den tanıdığımız Ianis Hagi, Valentin Mihaila ve Deian Sorescu gibi isimler yer alıyor.
A Milli Takım Aday Kadrosu
Kaleciler: Altay, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan. Savunma: Abdülkerim, Eren Elmalı, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydin, Ahmetcan Kaplan, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Zeki Çelik, Merih Demiral. Orta Saha: Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Atakan Karazor. Forvet: Barış Alper, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Deniz Gül, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy.