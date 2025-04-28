Bin 323 konut ve 799 iş yeri ile toplamda 2 bin 122 bağımsız bölüme sahip olan proje, zemin güçlendirme çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Bölgeye 15 binden fazla fore kazık yerleştirilerek, yapılar sağlam temeller üzerinde yükseliyor. Ayrıca, projede 24 sınıflı Haydar Aliyev İlkokulu ve modern bir kültür merkezi de inşa edilerek, mahalleye sosyal donatılar da kazandırıldı.

Vatandaşlar Projeye Tam Not Veriyor

Azerbaycan Mahallesi’nde inşa edilen konutlar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Hüseyin Yalçın, projeye dair şunları söyledi: "6 Şubat depremlerinde bu alanlar tamamen yok olmuştu. Devletimiz ve Azerbaycan’ın desteğiyle çok güzel konutlar yapıldı. Bu kadar büyük bir afet sonrası böylesi bir proje çok değerli. Allah devletimize zeval vermesin."

Mehmet Kaçar ise, "Devletimiz çok güzel evler yaptı, daha da iyisi olacak inşallah. Bu kadar kısa sürede bu kadar büyük bir değişim yaşanması gerçekten takdir edilesi. 11 il etkilendi ama devletimiz her şeye rağmen bu projeyi zamanında tamamladı," dedi.

Azerbaycan Mahallesi projesi, Kahramanmaraş’ın yeniden yapılanma sürecindeki önemli bir dönüm noktasını oluşturuyor ve bölgenin geleceğine umut bırakıyor.