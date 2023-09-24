Azerbaycan Karabağ’da Ermeni silahlı gruplara yönelik gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarının ardından bölgede yaşayan Ermeni nüfusun entegrasyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Elşad Hacıyev, Karabağ'da yaşayan Ermeni halkın Azerbaycan vatandaşlığı almak için başvuru yaptığını söyledi.



“Azerbaycan anayasasına uygun olarak vatandaşlık meseleleri değerlendirilecektir”

Karabağ’da yaşayan bütün Ermeni halkının vatandaşlık için başvuruda bulunabileceğini belirten Hacıyev, “Bu bölgede yaşayan Ermeni asıllı vatandaşların her birinin Azerbaycan anayasasına uygun olarak vatandaşlık meseleleri değerlendirilecektir. Onlara pasaport ve kimliklerin verilmesi konusu üzerinde çalışılıyor. Elbette başvuranlar var. Bu kişilerin temel isteği güvenlik ve sağlık meseleleridir” dedi.



“Karabağ'da Ermeni asıllı vatandaşların hakları ve güvenlikleri sağlanıyor

Azerbaycan’da etnik kökenine bakılmaksızın vatandaşların haklarının sağlandığını vurgulayan Hacıyev, “Lenkeran, Bakü, Gence, Gusar'da Azerbaycan vatandaşlarının ve etnik grupların haklarının korunduğu ve eşit bir şekilde yaşadıkları gibi, Karabağ'da da Ermeni asıllı vatandaşların hakları ve güvenlikleri sağlanıyor” ifadelerini kullandı.