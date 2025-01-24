Ünlü Oyuncular Adliyede

Soruşturma kapsamında Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifade vermek üzere adliyeye gelirken, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür de İstanbul Adalet Sarayı’nda ifadelerini verdi. Ünlü oyuncuların, Ayşe Barım ile ilgili iddialar üzerine bilgi vermek amacıyla çağrıldığı öğrenildi.

Menajer Ayşe Barım Gözaltında

Başsavcılık, Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılmaya yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiaları üzerine bir soruşturma başlatmıştı. Barım’ın Osman Kavala, Memet Ali Alabora ve Çiğdem Mater Utku gibi isimlerle yoğun iletişimde olduğu ve eylemler sırasında sanatçılara yönlendirme yaptığı öne sürüldü.

Barım’ın Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihleri olan 29 Mayıs 2013 ile 2 Haziran 2013 arasında sahibi olduğu ID İletişim firmasına bağlı sanatçıları eylemlere katılmaya teşvik ettiği, hatta bizzat olaylara katıldığı iddia ediliyor.

Gezi Parkı Davasına Bağlantılar Araştırılıyor

Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Barım’ın Gezi Parkı davası sanıklarından Memet Ali Alabora ile yaptığı bir görüşmede, sanatçıların Gezi Parkı’nda bir bildiri yayınlaması konusunu ele aldığı iddia edildi. Görüşmenin detaylarında, bildirinin zamanlaması ve içeriği hakkında stratejik fikir alışverişi yapıldığı belirtildi.

Ağır Suçlamalar Yöneltiliyor

Ayşe Barım, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamasıyla gözaltına alındı. Barım’ın evi ve iş yerinde aramalar yapılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Sanatçılara Yönlendirme İddiaları

Barım’ın, bağlı bulunduğu firmadaki sanatçıları Gezi Parkı eylemlerine katılmaları yönünde teşvik ettiği ve olayların aktif planlayıcılarından biri olduğu iddiaları, soruşturmanın odak noktası haline geldi.

Başsavcılık, Barım ve ilişkili kişilerin eylemlerle ilgili rolünü aydınlatmak amacıyla soruşturmayı derinleştiriyor.