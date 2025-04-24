Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı İmamköy Mahallesi’nde doğayla iç içe sürdürülen bir başarı hikâyesi dikkat çekiyor. Yirmi yılı aşkın süredir ana arı üretimi yapan Demet Özdemir, bu alandaki deneyimini 7 yıl önce görümcesi Naide Çilenger ile paylaşarak aile işletmesini büyüttü. Bugün, ikilinin işlettiği arılıkta yılda yaklaşık 7 bin ana arı üretiliyor ve Türkiye’nin dört bir yanındaki arıcılara gönderiliyor.

Arıcılığa 25 yıl önce 500 küçük kovanla başlayan Demet Özdemir, bugün 2 bin 500 ana arı kovanına ulaştıklarını belirtiyor. “Sezonda yaklaşık 6-7 bin arası ana arı satıyoruz. Türkiye’nin her yerine, talep edilen ırka göre ana arı gönderiyoruz,” diyen Özdemir; Aydın, Karniyol ve İtalyan ırkı olmak üzere üç farklı tür ürettiklerini ifade ediyor. Son yıllarda özellikle İtalyan ırkına yönelik talebin arttığını belirten Özdemir, bu sezonda üretimi ağırlıklı olarak bu yönde planladıklarını aktarıyor.

Her ana arı kutusuna altı adet “asker arı” yerleştirdiklerini dile getiren Özdemir, bu arıların ana arıyı besleme görevini üstlendiğini vurguluyor. Arıcılığın kadınlar tarafından da rahatlıkla yapılabileceğine dikkat çeken Özdemir, “Arıcılığın en hassas noktası aşılamadır. Kadınlar bu tekniği öğrendiklerinde rahatlıkla üretim yapabilir. Yalnızca dolum aşamasında fiziksel güç gerektiği için erkek desteğine ihtiyaç duyulabilir,” diyor.

İşin içine sonradan dahil olan Naide Çilenger ise başlangıçta sadece yardım etmek amacıyla arılığa girdiğini ama zamanla arıcılığa tutkuyla bağlandığını söylüyor. “Bu süreçte arıya karşı içimde bir aşk oluştu. Oldukça zahmetli bir iş ama doğayla iç içe olmak insana büyük huzur veriyor,” diyen Çilenger, özellikle kadınlara arıcılığı denemeleri çağrısında bulunuyor. “Günümüzde insanlar teknolojik ekranlarda çok vakit geçiriyor. Bu zamanı doğada üretimle değerlendirdiklerinde hem gelişiyorlar hem de ruhen dinleniyorlar,” diyerek kendi dönüşüm sürecini paylaşıyor.

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerini aktaran Demet Özdemir, bu yılki yağışların üreticilere umut verdiğini söylüyor. Kadın emeğiyle kurulan bu doğa dostu girişim, arıcılık sektöründe hem üretim gücü hem de ilham kaynağı olarak öne çıkıyor.